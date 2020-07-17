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Румынский европарламентарий Мурешан пожаловался на Молдову в европейском парламенте
17.07.2020

В Кишиневе не хотят исполнять директивы. В то время как оппозицию буквально пучит от сдержанных заявлений российского посла Олега Васнецова о том, что у России есть в Молдове свои интересы, которые она будет отстаивать, скандально прославившийся румынский евродепутат Зигфрид Мурешан продолжает свою риторику в императивных тонах, адресованную Республике Молдова. Он представил в европарламенте доклад на тему нашей страны, в которой поделился самыми "сокровенными" мыслями.

Во-первых, Мурешан в императивном порядке требует от парламента принятия законов, которые, как он считает, позволят сделать судебную систему независимой. Для этого, считает Мурешан, судьи сами должны назначать высшего судебного магистра, в то время как сейчас это происходит при участии парламента. Можно ли называть подобные директивы и тон их подачи вмешательством в дела независимого государства? Ответ, думается, очевиден.

Но с этим понятно, а дальше Мурешана заносит еще сильнее - он напрямую пишет о том, что, так как именно ЕС является главным финансовым донором Молдовы, а критиковать "кормящую руку" как-то, дескать, неприлично, и он, Мурешан, очень разочарован "кампанией очернения ЕС со стороны некоторых правящих политиков". Каких именно политиков он подразумевает, догадаться не сложно - сложнее понять, в чем именно заключается эта кампания, в адекватной и сбалансированной оценке тех или иных событий и приоритетов?

У нас перестали идеализировать ЕС и "западных партнеров" и смотрят на них более трезвыми глазами, нежели десять лет назад, только и всего, так почему же для Мурешана это становится проблемой? Не потому ли, что не получается более заговаривать людей сказками о "принципах и ценностях", которые на поверку оказываются лишь набором слов, применяемых и изменяемых в зависимости от ситуации!?


 
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