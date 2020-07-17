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Экономика
Земельные участки в Кишиневе, ранее незаконно захваченные, были возвращены муниципалитету
17.07.2020

Несмотря на сильное сопротивление некоторых советников, все-таки удалось вернуть в собственность города два земельных участка площадью около 2 га, в районе Цирка. Об этом написал мэр Кишинева Ион Чебан. 

В 2002 году, эта земля была безвозмездно передана некой ассоциации во временное пользование.

Ассоциация должна была построить спортивный комплекс, но на протяжении многих лет участок не использовался и был заброшен. Так, как условия для передачи земли в пользование не были соблюдены, мэр предложил совету отменить решение.

“Благодарю муниципальных советников за поддержку! Мы будем выявлять и другие земельные участки, которые были незаконно захвачены и снова обратимся к Мунсовету, чтобы вернуть то, что принадлежит Кишиневу”, – отметил Чебан.


 
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