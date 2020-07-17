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Общество
Секс, наркотики, вонь и грязь: жизнь бездомных в центре столицы оказалась под прицелом камер
17.07.2020

Агрессивные, да еще и под влиянием наркотиков. Речь идет о бездомных, обустроивших себе жилье у памятника Григорию Котовскому в центре столицы. Прохожие и жильцы близлежащих домов говорят, что они ругаются, мусорят, и оскорбляют других людей. Кое-кто из бездомных даже занимался сексом прямо посреди улицы у всех на глазах. Видео инцидента попало в сеть.

Наша съемочная группа отправилась на место, чтобы прояснить ситуацию с бездомными.

"- Что вы здесь делаете? - Живём.

- Живёте здесь? Кто-то вам разрешил здесь жить? - Не разрешили, но нам негде жить. Может государство поможет, нет? Выделит мне место жительства. Чтобы мои дети не жили в детском доме, а были рядом со мной. Чтобы я беременная не спала в кустах и кто-то не перерезал мне горло".

Спустя несколько минут беседы один из бездомных начал вести себя агрессивно и накинулся на оператора. В итоге бездомный разбил аудиоустановку камеры и попытался сбежать. Но его задержала полиция. Он вину признал.

Между тем, работающие поблизости люди говорят, что неоднократно обращались по поводу бездомных к стражам порядка, однако проблема так и не решена до сих пор:

"Ходят с какими-то пакетами и клеем, запах стоит здесь ужасный. Мы несколько раз вызывали полицию, чтобы они их забрали, но когда они видят патруль, сразу сбегают."

Мы попытались прояснить ситуация, направив письменный запрос пресс-секретарю муниципальной полиции Светлане Скрипник. Однако ответа до сих пор не получили.


 
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