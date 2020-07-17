Пересмотрено законодательство об интеграции иностранцев

Парламент утвердил в конечном чтении проект закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты, которые регулируют режим иностранцев в нашей стране, сообщает ТРИБУНА.

Цель изменений заключается в пересмотре предлагаемых государством интеграционных мер, разработке и упрощении процедур доступа к медицинским услугам, образованию, системе социальной помощи и социального обеспечения и доступа к рынку труда.

В то же время, расширяются категории бенефициаров интеграционных мер. Речь идет о жертвах торговли людьми, жертвах домашнего насилия, иностранцев, осуществляющих волонтерскую деятельность или тех, которые находятся в Республике Молдова с другими целями и которые не противоречат действующему законодательству.

Также цель поправок, за которые сегодня проголосовали, заключается в сокращении рисков социального исключения иммигрантов, обеспечении общественного порядка и национальной безопасности путем информирования с момента узаконивания пребывания относительно правового статуса, предоставляемого в нашей стране.

При этом, был расширен доступ к рынку труда и срок подачи заявки на участие в интеграционной программе, а также внесены изменения в законную базу по обеспечению доступа иностранцев к медицинским услугам.

Следует отметить, что в конце 2019 года на территории нашей страны были выданы документы, удостоверяющие личность, примерно для 20 тысяч иностранцев, из которых у 7 600 было право на постоянное проживание, а у 12 400 – право на временное пребывание.

Изменения, за которые сегодня проголосовали, предусмотрены в Национальном плане действий по внедрению Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом и в Национальной стратегии в области миграции. Цель проекта закона заключается в мотивировании и обеспечении более активного участия иностранцев в мерах по интеграции и освоению их потенциала, а также включение некоторых новых категорий задокументированных иностранцев, имеющих право пребывания на территории Республики Молдова.

Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

Кристина Пендя