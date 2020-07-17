Почетный президент Федерации футбола Молдовы поздравил легенду нашего спорта с 80-летием

Павел ЧЕБАНУ, Почетный Президент Федерации Футбола Молдовы, поздравил Ивана КУРДОВА с 80-летием!

В футболе, да и вообще в спорте, есть люди, которые посвящают свою жизнь любимому делу и отдают все лучшее, что имеют всем с кем, в течении жизни, работают, встречаются, общаются, да и просто поддерживают дружеские отношения.

За время своей работы в спорте: играя в любимой команде или работая в Федерации футбола, я имел возможность встречать много таких преданных спорту и увлеченных людей.

Не постесняюсь сказать, что именно такие люди делали наш спорт более сплоченным и помогали нам реально чувствовать наше спортивное братство.

Такими людьми я могу назвать братьев Курдовых. К сожалению, одного их них, а именно - Семена Курдова - уже несколько лет нет с нами. Но память о нем сохранилась у нас у всех самая светлая.

Остался брат Иван Курдов, который олицетворяет сейчас их двоих, потому что они всегда были как одно целое.

Сейчас, в канун 80-летия, мы, те кто на протяжении многих лет знали их, не можем не вспомнить об ушедшем брате Семене и пожелать здоровья и долгих лет жизни брату Ивану. Они это по праву заслужили.

Их спортивный путь был отмечен многими яркими страницами. Занимаясь в группе у нашего знаменитого тренера Андрея Доги, они показали незаурядные способности в борьбе и стали первыми мастерами спорта по самбо из его воспитанников.

Всегда очень открытые к общению и хорошим отношениям со всеми, они по праву пользовались заслуженным уважением в спортивном сообществе нашей республики.

Но самое главное: они могли увлечь этим и других! Работая уже в качестве наставников, они смогли подготовить немало хороших и талантливых борцов. Среди их учеников мастера спорта, заслуженные тренеры Республики Молдовы: Чакал З.Д., Меляшкевич Г.Е., Узун П. Н., Бучков П.Д., Бужоряну Г. В., Михалаки В., Стратан В., Ковурлуян Иван и многие другие.

Они увлекали своей открытостью, доброжелательностью и просто человеческим теплом, которое от них постоянно веяло.

Скажу откровенно, что мне всегда было важно видеть, что на наших футбольных мероприятиях, матчи сборных и клубов, с удовольствием приходили люди из других видов спорта. Это была своеобразная поддержка, которая нам всегда нужна.

Особенно было приятно видеть братьев Курдовых на наших ежегодных «Гала молдавского футбола». Они были душой спортивной жизни, постоянно вокруг себя излучали добро.

Я благодарен за это и хочу, чтобы мы, люди спорта, ценили больше наше спортивное братство, независимо от вида спорта, которому посвятили свою жизнь.

От души поздравляю Ивана Курдова с 80-летием со дня рождения! Он один представляет сейчас обоих братьев. Но мы с теплотой вспоминаем и о его брате Семене. Низкий поклон Вам, братья Курдовы!

ЛЕОНИД РЯБКОВ