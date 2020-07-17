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Здоровье
Парламент проголосовал за предоставление бесплатных медицинских полисов ветеранам
17.07.2020

В Молдове полис обязательного медицинского страхования станет бесплатным для ветеранов войн. За соответствующие поправки в законодательство парламент проголосовал сегодня в окончательном чтении.

Бесплатно полис обязательного медицинского страхования помимо ветеранов войн, смогут получить граждане проживающие в Молдове, но получающие пенсии в других странах. Также страховку получат ветераны, работающие официально.

Пособия для ветеранов и вдов вырастет в два раза, с 250 леев до 500 леев. Данные пособия получают участники Второй мировой войны, боевых действий в мирное время, инвалиды войны, вдовы и вдовцы ветеранов войн, а также ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

По предварительным подсчетам, изменения обойдутся государственному бюджету в 3 099 000 леев за следующие шесть месяцев 2020 года. Согласно действующим спискам, получать ежемесячное пособие в размере 500 леев будут 1033 человека.


 
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