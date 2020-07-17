Судьи, виновные в осуждениях ЕСПЧ, возместят нанесенный ущерб

Государство сможет выдвигать регрессные иски судьям, виновным в осуждении Республики Молдова Европейским судом по правам человека. Министерство юстиции должно быть ответственным субъектом за подачу регрессных исков, а срок привлечения к дисциплинарной процедуре составит пять лет. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении в четверг, 16 июля, на заседании парламента, передает IPN.

„Адаптируются сроки привлечения к материальной ответственности этих судей. Ведь сегодня существуют ограниченные сроки, процедура крайне бюрократизирована, что приводит к тому, что государство после постановлений Европейского суда по правам человека больше не может действовать, поскольку в большинстве случаев истекает срок давности, и они не могут быть привлечены к ответственности” - заявил министр юстиции Фадей Нагачевский на пленарном заседании парламента.

Согласно проекту, судьи будут нести материальную ответственность, пропорциональную степени вины, установленной в результате регрессного иска государства к ним, в соответствии с требованиями возмещения убытков, выплаченных за государственные деньги.

В проекте отмечается, что закон гарантирует принцип неприкосновенности судьи, или он должен быть привлечен к уголовной или дисциплинарной ответственности только в тех случаях, когда окончательным приговором была установлена его вина или в его действиях или бездействии было установлено намерение или грубая халатность, согласно дисциплинарной процедуре.

Министр заявил, что с принятием этого проекта начнутся регрессные иски, а судьи больше не смогут манипулировать общественным мнением, ссылаясь на гарантированный им иммунитет.