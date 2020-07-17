Валентина Булига: «Учреждения с профилем COVID-19 финансируются в максимально возможном объеме»

Какие задачи стоят перед Национальной медицинской страховой компанией в условиях пандемии COVID-19 и как учреждение с ними справляется? Об этом «Молдавским ведомостям» рассказала ее директор Валентина Булига.

- Можно ли сказать, что пандемия – это, с одной стороны, рост расходов на лечение инфекционных заболеваний, с другой - сокращение расходов на лечение неинфекционных болезней? Ведь многие пациенты отложили посещение врача и госпитализацию до лучших времен. Есть ли экономия?

- Пандемия застала врасплох все страны и медицинские системы и внесла определенные изменения. Я могла бы сказать, что не столько существует недостаток финансирования, сколько есть недостаток в обращении пациентов за некоторыми услугами, оказание которых было приостановлены из-за COVID-19.

Каждое медицинское учреждение планировало свою деятельность и мероприятия, в которых не учитывалась пандемия. Я имею в виду плановые операции, высокоспециализированные медицинские услуги. COVID-19 изменил структуру предоставляемых услуг и количество обращений. Люди сейчас просто не идут к врачу, чтобы где-нибудь в дороге или в учреждении не заразиться.

Сейчас Национальная медицинская страховая компания авансом финансирует 80 процентов всех расходов, запланированных по контракту, а также счета-фактуры, представляемые учреждениями с профилем COVID-19. Такие учреждения финансируются в максимально возможном объеме. В то же время в случае медицинских учреждений, которые не имеют профиля COVID и по различным причинам не выполнили свои договорные обязательства, - закон позволяет нам покрыть их потребности на содержание медицинского персонала, учреждения в целом, кроме расходов, на услуги, которых не оказывали, например, если не проводили операции, то не использовали медикаменты, необходимые для этих хирургических вмешательств.

Это решение принято для поддержки медицинских учреждений, чтобы не потерять медицинский персонал. После того, как получим и проанализируем полугодовые отчеты - мы проведем анализ, посмотрим, как мы сможем изменить механизм финансирования, чтобы у нас не было учреждений, которые не финансировались, чтобы не было врачей, которые работали и не получали зарплату.

- Какие лекарства приобретает НМСК для лечения коронавируса? Какие схемы применяются? Если появится вакцина - сможем ли мы ее оперативно получить?

- Оплата медицинским учреждениям за пациентов с диагнозом COVID и поступивших на лечение в стационар осуществляется НМСК за «пролеченный случай». Больницы, согласно фармакотерапевтическому формуляру учреждения, самостоятельно закупают медикаменты для предоставления медицинской помощи, согласно объему, предусмотренному Единой программой обязательного медицинского страхования, по медицинским показаниям, клиническим протоколам и т.д..

Что касается вакцины, очень важно, в первую очередь, чтобы она появилась, и все страны, включая Республику Молдова, определят оптимальный и оперативный механизм и средства для ее закупки.

- Раньше здравоохранение финансировалось только из госбюджета, сейчас финансирование многоканальное: фонды медстрахования, бюджетные перечисления, платные медуслуги. Не усложнился ли контроль за расходованием средств? Какова доля системы обязательного медстрахования и какова доля других источников? Учитывает ли НМСК объем платных услуг, оказываемых государственными медучреждениями по немалым тарифам? Почему данные об объеме этих услуг не обнародуются?

- НМСК оценивает и мониторизирует законность и эффективность использования медицинскими учреждениями финансовых средств, выделяемых из фондов обязательного медицинского страхования, ФОМС, согласно контракту заключенному индивидуально с каждым поставщиком медицинских услуг, больницей, поликлиникой и др..

Доля расходов ФОМС в национальном бюджете здравоохранения достаточно высока - почти 87 процентов.

Поставщики медицинских услуг могут иметь и другие источники финансирования, помимо ФОМС: от учредителя учреждения, от платных услуг, пожертвований (благотворительность).

В свою очередь, каждое медицинское учреждение обязано публиковать свои финансовые отчеты, в которых должна быть представлена вся информация.

- Не раз сообщалось о накоплении к концу года на счетах НМСК неизрасходованных денег. Почему это происходит и что делать?

- Остаток денежных средств возникает в случае превышения накопленных доходов над доходами, установленными законом, либо в случае, если утвержденные расходы не выполнены в полном объеме, в том числе из-за неисполнения договорных обязательств медицинскими учреждениями.

Регистрация остатка денежных средств не должна восприниматься как нечто негативное. С одной стороны, наличие неизрасходованного остатка денежных средств позволяет НМСК выполнить свои договорные обязательства в январе, и в течение года, до накопления в необходимом объеме денежных средств в ФОМС за счет доходов текущего года.

Таким образом, поставщики медицинских услуг имеют возможность своевременно выплатить заработную плату медицинскому персоналу, а также покрыть текущие долги.

С другой стороны, данный остаток денежных средств может быть использован в качестве источника финансирования дефицита бюджета - мера, примененная при внесении поправок в закон о ФОМС на 2020 год.

В текущем году, благодаря существующему остатку денежных средств в 232 миллиона лей, деньги из него были направлены на покрытие дефицита бюджета, образовавшегося в результате сокращения доходов в ФОМС.

- Сегодня система основана на солидарности: здоровый платит за страховку столько же, сколько и больной. На Западе так не было никогда. Будет ли НМСК предлагать различные страховые пакеты разным категориям больных?

- Система обязательного медицинского страхования в РМ, согласно существующим нормативным актам, является воплощением модели Бисмарка. Эта модель была внедрена и работает в течение десятилетий и в других европейских странах, таких как Германия, Эстония, Литва. Система организована и работает на основе нескольких принципов, в том числе это: принцип равенства, солидарности, обязательности. Эти принципы имеют важное значение для данной системы и проявляются в том, что все общество должно вносить вклад в защиту здоровья населения.

Принцип обязательности - это способ привлечения граждан к ответственности, принятия на себя риска, который может возникнуть в случае ухудшения здоровья, имея обязательство участвовать в системе обязательного медицинского страхования через взносы.

Республика Молдова зарегистрировала значительные реформы в области здравоохранения, которые оказали серьезное влияние на систему ОМС, в которой роль НМСК особенно важна.

Предпринимаются усилия по модернизации медицинской инфраструктуры и обеспечению улучшения как материально-технической базы, так и практического применения современных медицинских стандартов, адаптированных на европейском и международном уровнях.

И даже если из года в год фонды в системе здравоохранения увеличиваются, также очевидно увеличение реальных потребностей в финансировании услуг здравоохранения, инвестиций в инфраструктуру и высокоэффективные технологии, в которых нуждаются наши медицинские учреждения.

- Сколько у нас не застрахованных? Кто эти люди и как они лечатся?

- В настоящее время около 88 процентов граждан имеют статус застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования. Самая большая категория застрахованных - это лица, застрахованные государством. Вторая основная категория - это занятые на рынке труда лица, которые платят страховой взнос в процентах от заработной платы. И третья - это люди, которые страхуют себя индивидуально, для которых ежегодно устанавливаются скидки при оплате страховки.

Оставшиеся 12 процентов не застрахованы. Тем не менее, я хотела бы отметить, что система медицинского страхования заботится в том числе и о них. Скорая догоспитальная медицинская помощь и первичная медицинская помощь предоставляются всем лицам, включая незастрахованных, в объеме, установленном Единой программой, включая назначение компенсированных медикаментов (психотропные, противосудорожные и антидиабетические препараты) в соответствии с действующими нормативными актами.

Также в случае социально-обусловленных заболеваний и чрезвычайных ситуаций, оказывающих серьезное влияние на общественное здравоохранение, таких как туберкулез, онкологические заболевания, психиатрия, ВИЧ/СПИД, инфекционные заболевания, незастрахованные лица пользуются специализированной амбулаторной медицинской помощью и обследованиями, консультациями, бесплатным стационарным лечением, включая посттерапевтическое наблюдение врачей-специалистов.

Кроме того, государственные медицинские учреждения обеспечивают оказание медицинской помощи всем лицам, включая незастрахованных, которые соответствуют критериям определения случая для COVID-19.

- Данные о суммах, направляемых на закупку компенсированных лекарств, известны, как известны и группы этих лекарств. Но неизвестно, оправданы ли эти затраты и сколько медцентры приобретают невостребованных лекарств. В то же время больные за свой счет приобретают другие, нужные, препараты. Как улучшить доступ пациентов к лекарствам, которые востребованы, но не включены в список компенсируемых?

- Одной из наших приоритетных задач является обеспечение максимально широкого охвата потребностей в безопасных и качественных компенсируемых лекарствах для максимально возможного количества застрахованных граждан.

За первые пять месяцев этого года расходы из фондов ОМС, связанные с покрытием стоимости компенсированных медикаментов, превысили 265 миллионов лей, и более 580 тысяч человек воспользовались этими препаратами.

Хотела бы отметить, что из фондов ОМС компенсируются медикаменты для ряда заболеваний, существенно влияющих на общественное здоровье. Это хронические заболевания (сердечно-сосудистые, диабет, психоневрологические заболевания, аутоиммунные заболевания и т. д.) и эпизодическое лечение в дневном стационаре.

Внедряются механизмы расширения доступа к компенсируемым лекарствам.

Таким образом, начиная с 2019 года граждане могут бесплатно получить по крайней мере один препарат из тех, которые частично компенсированы за счет средств фонда ОМС.

В то же время в сотрудничестве с министерством здравоохранения, труда и социальной защиты мы работаем над расширением доступа населения к компенсируемым лекарствам. И, как вы уже знаете, недавно были внесены изменения в список компенсируемых медикаментов. Он был расширен за счет других международных непатентованных наименований лекарств, а также дополнен новыми заболеваниями, для которых они будут назначаться. В то же время несколько международных непатентованных наименований в списке компенсируемых препаратов дополняются новыми дозировками и лекарственными формами.

Это позволит расширить доступ пациентов к новым схемам лечения, скорректировать дозы и способы приема лекарств в соответствии с реальными потребностями пациентов, повысить рациональное назначение лекарств, а также приверженность и соблюдение режима лечения.

Считаю, что облегчение доступа к компенсируемым препаратам напрямую связано с увеличением степени информированности населения о перечне компенсируемых медикаментов.

Просим лиц, чьи права на компенсируемые медикаменты нарушаются, уведомить нас об этом по номеру 0 800 99999.

- Сейчас медицинские услуги застрахованным пациентам могут оказывать все медцентры, включая частные, и эти услуги оплачиваются НМСК. Не ведет ли такая практика к вытеснению государственных медцентров, которые будут сокращать объем помощи?

- НМСК может заключать договоры о предоставлении медицинской помощи застрахованным лицам, с поставщиками медицинских услуг, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, которая действует в соответствии с законодательством РМ. Важно, чтобы эти учреждения действовали согласно одному и тому же стандарту, регулируемому государством.

В то же время плательщикам взносов ОМС, поставщикам медицинских услуг и получателям медицинских услуг предоставляется недискриминационный режим в отношении прав и обязанностей, предусмотренных законом.

На 2020 год НМСК заключила контракты с 357 государственными и 95 частными поставщиками медицинских услуг. Как видите, государственные медицинские учреждения преобладают как по количеству, так и по объему медицинских услуг. Подавляющее большинство частных медицинских учреждений расположены в муниципии Кишинев, их очень мало в районных центрах или в сельской местности.

Как частные, так и государственные медицинские учреждения, охватываемые системой обязательного медицинского страхования, предоставляют услуги в соответствии с положениями Единой программы ОМС и контрактами, заключенными с НМСК, а объем медицинских услуг, покрываемый из ФОМС, постоянно увеличивается из года в год.

- В чем причина отсутствия позитивных перемен в системе оплаты труда медиков?

- Конечно, адекватное стимулирование персонала медицинских учреждений, основанное на навыках, объеме и качестве выполненной работы, имеет важное значение для укрепления системы здравоохранения и обеспечения доступа к качественным медицинским услугам для всех граждан РМ.

Хотя Национальная медицинская страхования компания не несет прямой ответственности за продвижение политик в области оплаты труда медицинского персонала, она поддерживает их, покрывая расходы на персонал, которые являются частью тарифов, оплачиваемых за услуги, предоставляемые поставщиками медицинских услуг в рамках ОМС.

В контексте изменений в системе оплаты труда медицинского персонала я хотела бы отметить, что в течение последних трех лет заработная плата работников государственных медицинских учреждений постоянно увеличивалась.

Так, в 2018 году заработная плата персонала в медицинской системе была увеличена в два раза, в апреле - на 4,1 процента для всех категорий персонала и в декабре - на 20 процентов для врачей, на 10 - для среднего медицинского персонала, на 10 - для медсестер и на 10 - для остального персонала, за исключением менеджеров (руководителей).

В 2019 году, начиная с октября, была увеличена надбавка за ночной труд, а с 1 апреля 2020 года было утверждено увеличение зарплаты на 10 процентов для всех сотрудников медицинских учреждений.

Более того, ни для кого не секрет, что существует проект увеличения заработной платы медперсонала в два раза, который будет осуществляться в три этапа, начиная с сентября. Таким образом, на первом этапе заработная плата медицинского персонала увеличится на 30, на втором этапе (с 1 января 2021 года) - еще на 30 и на третьем этапе (с 1 июля 2021 года) - на 40 процентов.

Таким образом, мы можем говорить об изменениях в системе оплаты труда медицинского персонала, предполагаемых поэтапно и хорошо сбалансированных с имеющимися финансовыми ресурсами.

Для информации могу сообщить вам, что в 2019 году расходы на персонал, выделенные на оплату труда около 50 тысяч работников в медицинской системе, составили более четырех миллиардов лей, или чуть более 55 процентов от общих расходов ФОМС.

- Как вы относитесь к идее разделения профильного министерства и возвращения минздраву самостоятельности?

- Я и раньше говорила, что трудно найти границу между двумя системами - социальной и медицинской. Мы говорим о социальных и медицинских услугах, услугах по уходу на дому и помощи социального работника, а также о социальном и медицинском страховании, и здесь я имею в виду потерю трудоспособности, профессиональные заболевания, восстановление здоровья и социальную интеграцию.

Такой опыт есть в некоторых странах, в том числе в европейских, и я увидела возможность объединить эти два министерства, учитывая тот факт, что, насколько я помню, эту реформу также поддерживали высокопоставленные европейские эксперты.

С другой стороны, это две очень обширные области, каждая из которых имеет свою специфику. В конце концов, каждый премьер-министр имеет право и возможность предлагать и организовывать деятельность правительства таким образом, чтобы достигать поставленных целей.

Подготовила Марина ТИМОТИНА