По нашей информации имевшиеся в запасе "гуманитарные" тесты на COVID-19 для жителей приднестровского региона Молдовы закончились около двух недель назад. Новые тесты приднестровское руководство не закупало.

Это, фактически, означает, что диагностирование ковида в регионе врачи вынуждены делать "на глазок", не располагая средствами подтверждения диагноза. Таким образом, публикуемая руководством региона информация о новых заражениях и динамике заболевания не соответствует действительности.

С другой стороны, это объясняет беспрецедентно жёсткие эпидемиологические карантинные запреты и ограничения, введённые властями региона в отношении местных жителей. В отсутствие средств диагностирования заболевания как можно более жёсткий карантин остаётся единственным способом сдержать эпидемию. Полагаем, теперь уже Молдове нужно устанавливать противо-вирусные посты и въезжающих жителей приднестровского региона тщательно проверять на COVID-19. Молдавские власти очередную партию тестов для нужд правобережной Молдовы купят на будущей неделе.

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