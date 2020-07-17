Ну как же нам еще насолить Плахотнику? А давайте орден у него отберем.....

Демократическая партия не будет требовать отзыва высшего ордена Молдовы у Влада Плахотнюка. Об этом объявил председатель ДПМ Павел Филип.

"Я не привык делать лишенные смысла действия. Чем поможет отзыв ордена у господина Плахотнюка или чем это поможет Демпартии, чем это поможет ветеранам?"

Призывы лишить олигарха Ордена Республики депутат расценил как проявление политического популизма.

"У меня с господином Плахотнюком были всегда корректные отношения, сколько он был председателем ДПМ, а я премьером, я был ставленником ДПМ. Я не хочу его критиковать, покуда не получаю критики с его стороны", - добавил Филип.

Ранее Игорь Додон предложил демократам подать ему прошение об отзыве ордена, чтобы создались юридически основания лишить экс-лидера ДПМ награды.

В 2014 году президент Николае Тимфоти по предложению Демпартии среди прочих наградил Влада Плахотнюка "в знак высокой признательности за вклад в проведение реформ, основанных на европейских ценностях и стандартах, за особые заслуги в обеспечении ведения переговоров, подписания и ратификации Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом, оказание содействия в либерализации визового режима в государствах - членах ЕС и в Шенгенской зоне и активное участие в повышении престижа страны на международной арене".

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