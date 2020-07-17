Креста на них нет: Отдайте квартиру, иначе Бог вас покарает

Так и до инфаркта владельца квартиры можно довести – «Комсомолка» разбиралась, к кому бежать с таким письмом, и кто все это рассылает [эксклюзив «КП»]

Такое письмо, действительно, может довести до инфаркта или инсульта. Тем более, если послание получит пожилой человек. Ведь прежде, чем разобраться в ситуации, люди, которые все принимают близко к сердцу, сначала испугаются, – кто-то хочет отобрать их квартиру. Как следствие, - скачок артериального давления, тахикардия… в общем, может быть жуткая реакция-страх.

Эти письма не фейк, их получают кишиневцы по почте, о чем сообщают в соцсетях. Одно из таких посланий попало в руки корреспондента «Комсомолки». Общий смысл письма – «продайте квартиру за полцены, а иначе настигнет вас Божья кара».

«Комсомолка» решила разобраться, кто отправляет эти письма, и стоит ли бояться, что отберут жилье.

Приводим текст письма полностью.

«РУКОВОДИТЕЛИ ЦЕРКВИ (следует имя-фамилия двух человек, их домашние адреса, номера мобильных телефонов, адрес церкви).

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемые жильцы!

Если Ваша квартира получила данное письмо, то вам необходимо немедленно рассмотреть и соответствующе ответить. Возможно, что вы в кризисе и текущая ситуация с коронавирусом заставляет вас больше думать о своём благополучии и как существовать в дальнейшие месяцы.

Вам известно, что около вас, по адресу Хынчештское шоссе, 15, Телецентр, расположена церковь. Эта церковь входит в многоуважаемый международный союз верующих МСЦ ЕХБ.

Вы, возможно, видели, что часто приезжают гости с разных мест. Для того, чтобы гостей расположить, было бы хорошо, если поблизости будут несколько квартир, где можно было бы расселять гостей.

Для Вас следующее предложение: Вы продаёте Вашу квартиру для МСЦ ЕХБ, чтобы можно было удовлетворить потребности гостей. Предлагаемая цена: 265 евро за м2, если квартира без ремонта. 275 евро за м2, если в квартире косметический ремонт.

Просьба: до 30 июля подготовьте пакет документов для продажи и принесите по адресам, указанным выше, предварительно позвонив по телефону.

Если Вы проигнорируете или не сохраните конфиденциальность, то подумайте, будет ли вас Бог хранить в вашей дальнейшей жизни. Успехов Вам в правильных решениях!»

Полное название церкви почему-то отсутствует, только аббревиатура, которая, как выяснилось, расшифровывается как Евангельская христианская баптистская. По адресу, указанному в письме, - Хынчештское шоссе, 15, - действительно, расположена церковь ЕХБ. Мы позвонили по указанным в письме телефонам. По одному из них ответили. Вместо «здравствуйте», сразу – с места в карьер:

- Если вы получили письмо с требованием продать квартиру, не обращайте на него внимания, выбросите его, это ошибка, - сказал один из руководителей церкви Василий Перебиковский.

Василий рассказал, что не знает, кто отправляет такие письма. Что их церковь к этому не имеет никакого отношения.

Такие письма получают кишиневцы

На вопрос корреспондента «Комсомолки» о том, обратились ли они в правоохранительные органы, Василий ответил:

- Нет, в правоохранительные органы мы по поводу писем не обращались. У нас есть предположения, кто это отправляет. Ну а мы молимся Богу.

Пока в церкви, по репутации которой наносят увесистый удар, молятся, некоторые кишиневцы, получившие такие «письма счастья», намерены обратиться «куда следует». О том, куда можно обратиться, как действовать, - в комментарии специалистов.

Но главное – сохраняйте спокойствие! Никто жилье у вас не отберет, и Божьей кары не будет, потому что… креста на этих «шутниках-мошенниках» нет!

КОММЕНТАРИИ ЮРИСТОВ

Сергей Козма, адвокат, «Адвокат Молдова»

В данном письме нет ничего противоречащего законодательству. Оно равнозначно любому объявлению типа «куплю квартиру в вашем доме», которое мы зачастую находим в своих почтовых ящиках. Единственное, что в нем настораживает, это не предложение приобрести квартиру, а безапелляционное настойчивое требование собрать документы для продажи и с ними явиться в указанную организацию. Оно однозначно рассчитано на пожилых людей и лиц с неустойчивой психикой.

Дело в том, что в соответствии с действующим законодательством, оформлением сделок с недвижимостью в Молдове, занимаются исключительно нотариусы, и документы на продаваемую недвижимость предоставляются им и никому более. Покупатель только присутствует у нотариуса для оформления договора купли-продажи.

В моей практике были случаи, когда члены сект или под видом принадлежности той или иной религиозной организации обрабатывали пожилых и больных людей, используя их тяжелое материальное положение, неустойчивую психику, имея своих нотариусов, обманным путем под видом сделок купли-продажи, дарения и т.п., оставляли людей без жилья.

В данном случае надо проверить, что это за организация, и что это за люди, которые указаны в письме. Можно подать соответствующее заявление в полицию, чтобы проверили лиц и организацию, указанную в данном письме.

Виктория Остапчук, юрист:

Данное коммерческое предложение нужно рассматривать с двух сторон:

1. С точки зрения норм гражданского права данное предложение является публичной офертой к заключению договора купли-продажи недвижимого имущества.

Возможно, человека, не разбирающегося в правовых основах, может испугать подобная формулировка. Но здесь важно помнить, что Гражданский кодекс РМ (далее – ГК РМ) закрепляет неприкосновенность права собственности. Это является одним из главенствующих принципов гражданского права, что подтверждается ст. 501 ГК РМ, которая гласит «(1) Собственность является в соответствии с законом неприкосновенной. (2) Право собственности гарантируется. Никто не может быть принужден уступить свою собственность иначе как в случае общественной необходимости и с получением справедливого и предварительного возмещения. Экспроприация осуществляется в порядке, установленном законом».

В нашем случае речь НЕ идет об общественной необходимости, а исключительно о гражданско-правовом обороте.

Для того, чтобы оферта имела юридические последствия необходимо выразить акцепт оферты, что согласно ст. 1035 ГК РМ «(1) Акцептом признается заявление лица, которому адресована оферта, или иное действие, свидетельствующее о принятии оферты. Акцепт приобретает силу с момента его получения оферентом». Собственно, именно это и предлагает офертант, указав срок выражения согласия до 30 июля.

Однако получатель оферты НЕ обязан отвечать акцептом на предложение. Исключительность прав собственности выражается именно в том, что только собственник вправе не только владеть и пользоваться, но и распоряжаться своим имуществам, то есть решать его судьбу.

2. Данное предложение можно рассмотреть и с другой стороны, а именно со стороны соблюдения Закона о религиозных культах и их составных частях №125 от 11.05.2007 (далее – Закон № 125).

Возникает вопрос: насколько подобная формулировка не задевает свободу совести получателя?

Как юрист, хотела бы отметить особую некорректную форму обращения к потенциальным продавцам недвижимости.

Ст. 4 Закона №125 предусматривает, что «(1) Каждый человек имеет право на свободу мысли, свободу совести и свободу вероисповедания. Это право должно осуществляться в условиях терпимости и взаимоуважения». Формулировка «Если вы проигнорируйте или не сохраните конфиденциальность, то подумайте, будет ли Бог вас хранить в вашей дальнейшей жизни» наталкивает на ощущение некоего принуждения в формировании решения собственника, опираясь на его религиозные убеждения. Кроме того, личное вероисповедание получателя оферты никак не влияет на возможность принятия или ее отказа. Кроме того, бросается в глаза принуждение сохранять конфиденциальность оферты, которая по своей сути является публичной и априори не может носить конфиденциальный характер.

Из всего сказанного могу делать вывод: данное предложение не носит обязывающий характер для получателя. Оно рассчитано исключительно на чувства верующих, а также на их правовую неграмотность. Получатель данной оферты спокойно может ее проигнорировать, он не обязан предпринимать какие-либо действия, в том числе, сохранять так называемую конфиденциальность предложения.

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ