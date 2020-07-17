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Крупный пожар на Центральном рынке Кишинева
17.07.2020

Огонь уничтожил пять ларьков. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) сообщает, что в полночь с 16 на 17 июля на Центральном рынке столицы вспыхнул пожар.

Несколько магазинов были уничтожены фактически дотла, включая убранство, витрины и складированный внутри товар.

Три экипажа пожарных прибыли на место происшествия, и сумели локализовать распространение огня – к тому моменту уже около 30 кв. м. было объято пламенем.

Пожар удалось потушить к 03:00 утра. Также пресс-служба ГИЧС сообщает, что в результате произошедшего никто не пострадал. Правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего, чтобы установить реальную причину возгорания.

За последние 24 часа сотрудники ГИЧС совершили более 30 выездов для оказания помощи гражданам в различных ситуациях, связанных с риском для жизни.

Автор: Михаил Генчу


 
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