Сегодня в Минске пройдет заседании Евразийского межправительственного совета.

Премьеры стран ЕАЭС обсудят формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

Главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России уже прибыли в белорусскую столицу. В Минск отправился и глава кабмина Молдовы Ион Кику. Страна в ЕАЭС имеет статус наблюдателя.

Сейчас премьеры уже проводят очные встречи. Кстати, визит в Минск — первая зарубежная поездка Михаила Мишустина с момента введения ограничений из-за коронавируса.

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