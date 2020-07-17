Сегодня в Минске пройдет заседании Евразийского межправительственного совета.

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Политика
Премьеры стран ЕАЭС обсудят формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
Главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России уже прибыли в белорусскую столицу. В Минск отправился и глава кабмина Молдовы Ион Кику. Страна в ЕАЭС имеет статус наблюдателя.
Сейчас премьеры уже проводят очные встречи. Кстати, визит в Минск — первая зарубежная поездка Михаила Мишустина с момента введения ограничений из-за коронавируса.
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