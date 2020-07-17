Наконец-то можно в бассейн! С определенными условиями, но купаться можно

Требуется соблюдение определенных правил. Каждые два часа придется дезинфицировать шезлонги и поверхности, а посетители будут обязаны соблюдать физическую дистанцию в 1,5 метра. Пожилым гражданам и тем, у кого есть хронические болезни, пока запрещено посещать бассейны.

Эти ограничения помогут минимизировать риск распространения вируса нового типа COVID-19.

Первыми заполнили лежаки в бассейнах Кишинева и пригородов родители с детьми.

- Мы очень рады тому, что открылся этот бассейн и мы можем прийти сюда с детьми. На входе нам измерили температуру, а мы продезинфицировали руки. После стольких месяцев сидения дома дети счастливы побывать на природе, - делятся родители.

- Меры предосторожности на высоком уровне, есть все необходимое. Я чувствую себя в безопасности, - рассказывает один из посетителей.

Сотрудники зон отдыха гарантируют, что в бассейне соблюдают все правила безопасности.

- Бассейны обработаны специальной солью, которая убивает все бактерии. Мы стали чаще фильтровать воду. Кроме того, у нас пять раздельных бассейнов, для детей и взрослых, - рассказал администратор бассейна Михай Шендря.

Руководство некоторых увеселительных зон приняло решение уменьшить количество посетителей, по сравнению с летним сезоном прошлого года.

- Семьи подписывают заявление в двух экземплярах под свою ответственность, один остается у нас. Но мы не имеем права требовать у них документы, удостоверяющие личность, - говорит администратор гостиничного комплекса Илья Качук.

Но даже при соблюдении всех мер безопасности, эксперты говорят, что нет гарантии стопроцентной безопасности.

- Такие симптомы, как боли в горле, и другие признаки респираторных заболеваний или COVID-19, могут остаться незамеченными теми, кто измеряет температуру на входе в бассейн. Важно, чтобы не было никаких контактов с больными, - рекомендует глава отдела НАОЗ Штефан Георгицэ.

Автор: Михаил Генчу