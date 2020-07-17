ЕС не собирается снимать с Молдовы ограничения по въезду в страны содружества

Со многих стран ограничения сняли, но Молдова все еще остается «опасной» для ЕС. Евросоюз пересмотрел список стран, с которых рекомендуется снять ограничения из-за снижения угрозы эпидемии коронавируса.

После пересмотра из списка были исключены Черногория и Сербия - по-видимому, ситуация с вирусом нового типа в этих странах значительно ухудшилась.

- После первого пересмотра, в соответствии с рекомендацией о постепенном снятии временных ограничений на необязательные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, для которых рекомендовано снять ограничения. Этот список будет и далее пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться, - говорится в документе.

В ближайшие дни будут сняты ограничения с Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

Китаю предложено подтвердить взаимность в вопросе открытия границ, и тогда он также будет внесен в список стран, рекомендуемых к снятию ограничений.

Государство может быть внесено список при выполнении следующих условий – должны быть приняты и соблюдены меры по сдерживанию эпидемии, экономические и социальные соображения должны соответствовать определенному уровню.

Главным критерием является улучшение эпидемиологической обстановки по стране – в течение 14 дней должно сокращаться количество новых зараженных, с сопутствующей стабилизацией ситуации, в целом.

Молдова, к сожалению, не внесена в пересмотренный список стран, с которых могут быть сняты ограничения, так как обстановка с эпидемией коронавируса в нашей республике все еще остается тревожной.

Автор: Михаил Генчу