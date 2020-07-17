Президент: Началось обсуждения с РФ получения вакцины от коронавируса нового типа.

Власти Молдовы начали обсуждать с российской стороной вопрос предоставления республике вакцины от коронавируса нового типа. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, отвечая на вопрос Sputnik о том, насколько реально сотрудничество с РФ по вопросу поставок в Молдову лекарств и вакцины от COVID-19 с учетом того, что ученые из разных стран прогнозируют осенью вторую волну коронавируса, и ряд стран выразили заинтересованность в российской вакцине.

"Конечно, мы тоже заинтересованы в этом. Если эта вакцина будет работать, то для нас жизненно важно начать добровольную вакцинацию нашего населения. Поэтому, как только будут подтверждения, что это эффективная вакцина, уверен, что российские партнеры, друзья, братья будут готовы передать эту вакцину и нам. Во всяком случае с коллегами из России мы этот вопрос начали обсуждать", - отметил Додон.

Глава государства обратил внимание на то, что Россия всегда помогала Молдове в тяжелой ситуации, выразив уверенность, что окажет поддержку и в этой ситуации.

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