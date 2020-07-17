Молдова получила еще 20 млн евро в качестве кредита от ЕС

Деньги уже в Молдове. Второй транш макрофинансовой помощи от ЕС поступил на счета министерства финансов, об этом сообщили в самом ведомстве. Сергей Пушкуца, глава министерства финансов, подчеркнул, что ради получения этих денег власти выполнили все условия предоставления подобной помощи, такие как преобразования в финансовой области, энергетическом секторе, борьбе с отмыванием денег и коррупцией.

Всего же полный пакет помощи предусматривает 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов будут выделены в качестве гранта. Кредит рассчитан на 15 лет, процентная ставка для каждого транша будет определена позже, сообщает NewsMaker (странное условие, кстати), ее будут определять такие показатели, как стоимость заемных средств на международном финансовом рынке для Еврокомиссии.

Автор: Михаил Генчу