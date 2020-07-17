У перебежчиков дрожат глаза и руки. У всех, кто пойдет к ним, будет такая ситуация. - Цырдя.

Поддались шантажу - получили проблемы. Богдан Цырдя прокомментировал действия некоторых депутатов, которые поступились собственными принципами и пожертвовали интересами избирателей.

- У нас в стране часть оппозиции – это не политики, а криминальная группировка, которая занимается не только подкупом, но и шантажом, - заявил депутат парламента, известный политолог Богдан Цырдя в эфире передачи «Эксклюзивное интервью с Ниной Димогло» на телеканале РЕН (Молдова).

Он также отметил, что многие увидели, как перебежчики боятся сделать лишний шаг вправо - иначе им грозят проблемы.

- Мне жаль тех ребят, которые перешли из партии в партию. Они были шантажируемы. Они запуганы. У них дрожат глаза, руки. У всех, кто пойдет к ним будет такая ситуация. Мне их жаль, - подытожил политолог.

Автор: Михаил Генчу