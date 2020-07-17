Игорь Додон выдвигает претензии США

Президент Игорь Додон обеспокоен тем, что власти США не выдают Влада Плахотнюка. По его мнению, власти США оказывают протекцию экс-главе Демпартии Владимиру Плахотнюку, не выдавая его Молдове. Додон выразил уверенность, что США делают это из-за того, что Плахотнюк, находясь у власти в Молдове, выступал против России

Он выразил надежду, что «они таки примут правильное решения». Ну а если не примут, тут Додон решил немного пригрозить – «я думаю, что этот вопрос будет звучать все громче и громче (почему США не выдают Плахотнюка). Люди не понимают. Прокурор привел аргументы, все ясно».

Игорь Николаевич не в курсе, что аргументов прокурора маловато. Мы писали, что выдача из Соединенных Штатов Америки возможна только при наличии двустороннего договора. В этом договоре должно быть четко разъяснено, за какие преступления лицо может быть выдано. Но такого соглашения между Республикой Молдова и США не существует. США имеют такие соглашения с более чем 100 государствами, но Республика Молдова не входит в их число. Так что все его заявления — это предвыборный пиар.

Богдан Цырдя в своем ТГ канале немного раскрыл скобки. По его словам Влад Плахотнюк, который сейчас находится в Майами, пообещал американцам, что он обеспечит необходимые голоса для падения правительства Кику. «Также он пообещал сделать Майю Санду президентом и уничтожить Додона. Это в обмен на его свободу «, написал Цырдя.

Надо сказать, версия так себе. США не так уж заинтересованы в этом. Пост президента в Молдове без парламентского большинства фикция. Все равно он ничего не может решить. Посмотрите на предвыборные обещания Додона – фактически он не смог выполнить ни одного. Учитывая любовь США к многоходовым досрочным комбинациям надо думать тут речь идет о парламентских выборах и формировании устойчивого большинства. А учитывая, что В.Плахотнюку формирование таких альянсов удавалось не раз, то его роль именно в этом.

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