Кику и Мишустин обговорят в Минске перспективу кредита

Премьеры Молдовы и России обсудят в пятницу в Минске кредит. Речь идет о перспективе выдачи российского кредита Молдове. Об этом в рамках нового выпуска видеоблога «Президент отвечает» заявил президент Игорь Додон.

– У Иона Кику сегодня запланирована встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным – будут обсуждать кредит в 200 миллионов евро. Россия подтвердила готовность предоставить Молдове эти деньги в непростой период экономического кризиса и пандемии, – сказал президент.

В пятницу в Минске проходит встреча глав правительств стран Евразийского экономического союза. Ион Кику принимает в ней участие на правах премьер-министра страны-наблюдателя.

Подготовил Михаил Генчу