Игорь Ганя. Шахматный завтрак от Китая до Андорры

Интервью с Игорем Ганя, владельцем Ganea Group. Рубрика Business Influencers при поддержке Land Rover

Intro

Это была первая «живая» встреча с Игорем Ганя в этом году. Карантин Игорь провел в Испании, потом две недели самоизоляции в Кишиневе и только в июле – первый оффлайн на террасе гостиницы Berd’s.

Открытое признание в «сырникозависимости» позволяет мне написать это предисловие. Завтрак с сырниками в Berd’s – это было очень. Здешние сырники не лучше или хуже, они – ДРУГИЕ. Другой консистенции и плотности. Так что пробуйте, чтобы составить собственное мнение.

Я написал о сырниках и могу добавить: яйца бенедикт, круассаны, кофе, фреш, чтобы оправдать непоследовательный характер интервью. Это было и не интервью, а просто болтовня за завтраком. Без записи и без диктофона. Больше напоминало игру в шахматы. Ход и ответная комбинация.

Интервью

Карантин в Испании?

Судя по тому, что мне рассказывали о Молдове, то в Испании он был гораздо строже. Чтобы появляться на улице, лучше иметь не ребенка, а собаку. Потому что нашу няню с ребенком полиция вежливо, но жестко вернула домой. О попытке вылазки на море и говорить нечего, тоже вернули. Спасало только то, что в нашем доме есть внутренний дворик и, хотя и это было запрещено, но мы выпускали детей во двор, апеллируя к тому, что мы русские и плохо понимаем местные правила. Иначе можно было бы просто сойти с ума.

Бизнес в Китае?

При всех наших масштабах мне бы сейчас десант из четырех человек отправить в наш ресторан в Гуанчжоу… Но это, пока, нерешаемая проблема. Китай наглухо закрыт и туда пока не попасть. Товар да, без проблем. Мы отгрузили большие партии вина туда, на наши склады. Нужно понимать поведение китайцев. Когда им будет нужно вино, то, что оно под боком, бери сегодня, это большой козырь.

Что касается ресторана, то что тебе сказать… Женю (Евгений Рудой, партнер по ресторанному бизнесу) уже приглашают как эксперта на открытие мишленовских ресторанов в Гуанчжоу. Не похвастаюсь, если скажу, что наш ресторан сейчас лучший по европейской кухне в Гуанчжоу. И мы всегда подчеркиваем, что мы из Молдовы. И что вина у нас – молдавские.

Вино в Молдове?

Это будет Kosmos. Я и в прямом и в переносном смысле. Мы выпускаем новую линейку вина, Kosmos. Анатолий Юрко снова превзошел себя. А мы ему помогаем дизайном этикетки, который зацепит покупателя на любой полке. А уж тем более – китайского покупателя, который падок на непонятное. Да, думаю, и в Молдове никто не откажется попробовать наш Vaccuum. Каждая этикетка в линейке – это искусство, отрисована вручную.

Пчелы и мед?

Непростой год. Математика в этом бизнесе пока может прыгать непредсказуемо для меня. Холод и дожди, и сезон пошел совсем по-другому, чем предполагали. В Киргизии сильно наложился карантин – там его держат очень жестко, и я стараюсь своих там не очень дергать. Сам понимаешь, 3000 гектар земли под медоносные культуры только в Украине… Тут любая дельта выходит в ощутимые прибыли или убытки. Зато я горд тем, что мы становимся полностью автономными. Нашим пчелам есть где собирать мед. И мы никогда не будем зависеть от того, что решили делать с медоносными травами соседи. Кстати, о травах. Делаем бизнес «безотходным». После пчел стали продавать травы. Знаешь, какой спрос на горчицу! И в Гагаузии, как только мы дали клич, люди сами приходили заготавливать траву на нашей земле…

Завод в Андорре?

Мы не останавливались. Конечно, карантин внес коррективы. Один из планов был продавать мед гостиницам и на сувениры туристам. Понятно, что гостиницы закрыты, а туристов нет. Андорра маленькая. Один шлагбаум в Испанию, один во Францию – и страна на замке. Вначале нам даже не хотели давать работать, из-за карантина. Но мы быстро доказали, что производство непрерывное, что мед загустеет и пропадет, и наших сотрудников допустили на рабочие места. Зато было время поработать над маркетингом и оформлением. Теперь высокогорный андоррский мед будет продаваться и со специальной открыткой из Андорры и с нашим стикером на коробке. «Сделано в Андорре» - отличный пропуск для Европы и для Китая. А знал бы ты, как местные гордятся, что у них появилось свое производство, страна же маленькая, весь бизнес до сих пор был только туризм. Нам пока еще не разрешили включить в торговую марку название страны, ждут, как мы себя покажем, но местные жители, судя по одному форуму, уже готовы петиции подавать, чтобы нас переименовали и чтобы «Андорра» была в нашей торговой марке.

Павел ЗИНГАН