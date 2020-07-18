Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 18 июля 2020

Любимый аргумент сторонников того, что коронавирус - это мировой заговор, заключается в простом выводе: его приписывают людям, умершим от других заболеваний. Но проблема в другом: коронавирус жестко обостряет хронические болячки. То есть, без ковида, почти наверняка люди жили бы себе со своими диабетами и инфарктами не один год.

И второй момент-аргумент "неверующих": от других заболеваний умирает на порядок больше людей. Да, это так, но коронавирус, если на него наплевать, способен в короткое время свалить с ног тысячи и даже миллионы. Прискорбно, что расслабон и наплевательство на элементарные средства защиты у нас сейчас в фаворе.

Ну, а на 6.00 утра 18 июля 2020 года ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ).

20 494 (+230) - заражены с начала эпидемии.

Активные случаи - 6 083

2 853 (+8) - заболевшие медики

1603 - проведено тестов, из которых 1 166 - это первичные

Лидеры по городам: Кишинев - 96, Приднестровье - 22, Яловены и Страшены - по 10

345 - в тяжелом состоянии

26 - в критическом состоянии (на ИВЛ)

961 - в состоянии средней тяжести.

29 990 - дома, под наблюдением врача.

675 (+9) - умерли.

13 913 (+273) - вылечились.

Лидия ТКАЧ