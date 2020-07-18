Поезд маршрута Окница-Бэлць загорелся вблизи города Дрокия

Локомотив с маршрута Окница-Бэлць загорелся в пятницу вечером недалеко от города Дрокия. На место прибыл и пожарный расчёт. Пассажирам удалось самостоятельно выйти из поезда, передает IPN.

Из данных Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям следует, что огонь охватил локомотив пассажирского поезда из двух вагонов. На место происшествия прибыли две спасательные бригады, которые установили, что возгорание произошло в моторном отсеке, где появился густой дым.

Чтобы предотвратить распространение огня, пожарные выполнили работы по охлаждению секции двигателя. Пожар повредил моторный отсек локомотива и кабину машиниста.

Ни один человек не пострадал, а поезд продолжил движение в пункт назначения. Специалистам предстоит установить обстоятельства и причину возникновения пожара.