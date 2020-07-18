Молдавская политика: Муха в паутине

16 июля, «Платформа DA» выдвинула в парламенте вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику. Документ был подписан депутатами Платформы DA, ПДС, Октавианом Цыку и зарегистрирован секретариатом парламента.

Бывшие соратники беглого криминального олигарха Плахотнюка - депутаты парламентской фракции Демпартии отмежевались от олигарха, выбрали достойный, правильный путь «очищения», отказавшись поддержать необоснованное намерения оппозиционеров устранить действующий кабинет министров.

Олигарху не удалось деньгами выманить из ДПМ необходимое количество депутатов для реализации своих планов, и тогда он решил изменить тактику. Незадолго до демарша с «вотумом недоверия» он послал своё новое доверенное лицо - лидера партии PAS, не удержавшуюся ранее в кресле премьер-министра Майю Санду переманить в свою команду бывших коллег под легендой необходимости отстранить от деятельности «некомпетентное правительство». Плахотнюком была дана установка «склонить» остающихся по сей день неподкупными депутатов ДПМ участвовать в доведении ситуации в стране до полного хаоса. Цель - расшатать и скомпрометировать все институты молдавской власти и вновь установить над страной свой контроль.

Но демократы сказали решительное «НЕТ» на предложение взаимодействовать с «плахишами». Лидер ДПМ Павел Филип озвучил позицию партии: «…перемены во власти не могут быть осуществлены с помощью коррумпированных депутатов и депутатов-туристов, которых незаконно выманили из ДПМ «тяжелые деньги» Плахотнюка и Шора. - Только не с партиями «Шор» и «Pro Moldova». «Любая партия, которая ассоциируется с этими политформированиями, автоматически выходит из зоны политики и входит в зону грязных интересов и политических игрищ, и больше не может считаться надежным партнёром по диалогу. Оппозиционные партии могут быть конструктивным фактором давления на власть, пока это делается в интересах граждан». Это был ответ Демпартии на предложение Санду о сотрудничестве с Плахотнюком. Лидер PAS не раз говорила о том, что ей нужна фракция ДПМ. Теперь легко понять, кому она была нужна на самом деле.

После того, как депутаты PAS подписали вотум недоверия правительству Иона Кику, окончательно стало ясно: партия Майи Санду открыто перешла на сторону беглого олигарха Плахотнюка, теперь она бесповоротно в его команде! Продемонстрировав свою сущность, подтвердила участие в грязных олигархических играх и сделала это осознанно.

Но подумала ли Санду, чем обернётся для неё союз с Плахотнюком. Сейчас её обвиняют всего лишь в том, что она, будучи министром, внесла свой вклад в хищение миллиарда. В союзе с кукловодом - на её совести будет та «реконкиста», которую замыслил Плахотнюк, то есть новое завоевание Молдовы олигархическими силами.

«Поздравляем Майю Санду, сегодня захлопнулся олигархический капкан, в который она успешно попалась, - заявил в соцсетях глава парламентской фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ - С сегодняшнего дня Майя Санду и PAS оказались в олигархических руках Плахи-Шора, а альянс хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор подтверждён подписями на бумаге. Любые попытки М. Санду продемонстрировать, что лето – это не лето, а PAS не находится в альянсе с олигархическими партиями, будут иметь нулевой эффект. Народ всё видит и всё понимает, - долго ожидаемые олигархами подписи депутатов PAS против правительства Кику поставлены. Хотим увидеть и совместное голосование партии М. Санду вместе с депутатами Плахи-Шора».

«Теперь Санду должна объяснить гражданам, зачем отправляют в отставку нынешнее правительство ровно в тот момент, когда расторгается контракт концессии аэропорта», - спрашивает депутат от ПСРМ Никита Цуркан. - Наверное Плахотнюк просил у неё сохранить важный актив в виде аэропорта за ним и Шором? А самое интересное - теперь Санду должна создать новое правительство вместе с Канду и Шором. Как она открещивалась от Шора и Плахотнюка, как обвиняла всех во лжи! Она и за аэропорт не голосовала, и за 5,4 миллиарда лей банкам Шора».

«Начиная с сегодняшнего дня все оппозиционные партии играют по сценарию Плахотнюка, - написал в Facebook политик Штефан Глигор - Произошло то, чего, по многократным заявлениям Майи Санду, никогда не будет, потому что не будет никогда». Но невозможное - возможно, когда ты находишься в лапах Кукловода! И чем дальше, тем больше позора испытает Санду.

«Только враг может пожелать Платформе DA сформировать правительство. Очевидно, что это будет политическое фиаско для DA, люди из партий, с которыми собирается формировать правительство Платформа DA, - первые клиенты прокуратуры, ими должна заниматься юстиция», - заявил бывший посол РМ в ООН и Европейской комиссии Алексей Тулбуре.

Лидер Pro Moldova Андриан Канду заявил о готовности поддержать любого из трёх кандидатов, которые есть у Нэстасе, сказав, что «…не важно, каким будет этот человек и по какой программе будет работать». То есть всё равно, кто и как будет управлять страной, лишь бы заполучить Санду, несмотря на её пренебрежение, которое она якобы демонстрировала в адрес Канду и Шора. Оказывается, это была маска, шоу для обывателей, для нас с Вами дорогие граждане Молдовы. На самом деле Санду в союзе с Канду-Плахотнюком-Шором.

Вспоминается Корней Чуковский:

Старичок Паучок нашу Муху в уголок поволок

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А злодей-то не шутит руки-ноги он Мухе верёвками крутит..

Как бы мухе в паутине не погибнуть….

Ион СТОЙКА