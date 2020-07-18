Бывший политик: Я не согласен с синтагмой «В отставку!», и потом посмотрим.

Бывший премьер-министр Ион Стурза утверждает, что, по-традиции политикой занимаются примерно 5, максимум 10%, населения, сообщает ТРИБУНА.

«Именно они делают необходимую «шумиху» для этого процесса. Остальные – пассивные зрители, в любой момент готовые обнять кого-то, кто больше им обещает. И начинающие политики знают о магической формуле «успеха»– как можно больше обсуждать своего оппонента, делая его виновным во всех индивидуальных провалах человека и обещать людям, что решишь все проблемы.

Одним словом, это называется популизмом. Не важно, кто тот «кто-то», важно пробудить как можно больше ожиданий. В условиях Республики Молдова «борьба с коррупцией» продается достаточно хорошо, как и интеграция «куда-то» – в Европу или Евразию. Оттуда должны приходить «гранты» или, как говорится, халява», написал Стурза в социальной сети.

По его словам, к сожалению, краткосрочные правительства после июня 2019 года были в основном провальными.

«Не то, чтобы прошлые правительства были очень успешными … Почему так? Плохо подготовленные команды с профессиональной точки зрения, но и отсутствие реалистичных действий по форматированию того, что мы называем молдавским государством. Насколько интеллектуально слаб нынешний политический класс было видно во время пандемии – запутанные, злые сообщения, основанные на одном желании, которое они знают лучше всего – В ОТСТАВКУ!

Эпидемиологические, экономические, социальные меры, идеи о том, как укрепить разделенное общество, разрешить старые конфликты и провести соответствующую внешнюю политику? Нет! Только действия, основанные на напыщенном пиаре, по своей сути не наполненные ничем. Кроме того, незначительные жертвы «стратегий» беглых олигархов, которые жаждут мести. «Немного пощекотав» собственное высокомерие, на пост премьер-министра образовались очереди. Коллективное сознание уже пропитано мыслью о том, что Плахотнюк был не так уж плох, и что Воронин был бы великим государственным деятелем…», обозначил он.

Ион Стурза также написал, что он согласен с тем, что правительство Кику должно уйти. «Оно с треском провалился во всех сферах, а премьер-министр выступал с обидными и полными гонора речами в адрес граждан и внешних партнеров. Но я не согласен с синтагмой «В отставку!», и потом посмотрим.

Куда мы посмотрим?

Период хаоса и безразличия, правительство, прижатое к стене, без политической поддержки и то, которое разочарует и скомпрометирует последнюю надежду на перемены. Правительство, которое в полной мере позаботится о провале пандемии и экономического кризиса, и что сделает невозможным избрать Майю Санду президентом.

Пусть никто не питает иллюзий, что это правительство будет «работать» на Майю Санду. Уровень взаимной ненависти достиг своего максимального, непоправимого пика», написал Стурза, добавив, что так мы будем наблюдать за триумфом беглецов, которые после этого будут чудесно понимать друг друга с Dodon&Co, назначат другого генерального прокурора и судей, которые все будут «торпедировать».

Андриана Кептине