Компенсация и помощь воздушным пассажирам в условиях пандемии COVID-19

Орган гражданской авиации Республики Молдова призывает авиапассажиров вместо возврата денег за отменённый рейс брать ваучер, чтобы воспользоваться им для другого рейса. А авиаперевозчикам рекомендуется проявить гибкость при предоставлении услуг – путём переноса дат рейсов без наложения штрафа, либо посредством выдачи ваучеров в случае отказа пассажиров от посадки на рейсы в те страны, где для молдавских граждан введены ограничения на посещение, передаёт IPN.

В циркуляре, изданном Органом гражданской авиации, отмечается, что ваучеры позволят пассажирам отправиться по тому же маршруту и при тех же условиях обслуживания, которые были предусмотрены при первоначальном бронировании. Авиаперевозчик должен будет в автоматическом порядке возместить потребителю, не позднее чем в 14-дневный срок, стоимость соответствующего ваучера по окончании срока его действия, если ваучер остался неиспользованным. Это же относится и к возврату суммы, оставшейся в счёт этого ваучера, если ваучер был использован частично.

В случае отмены рейса перевозчиком пассажиры могут выбрать, в соответствии с имеющимся предложением, между возвратом денег и альтернативным рейсом. Полное возмещение стоимости билетов должно быть произведено в течение семи дней после запроса пассажира.