В Молдове разрешили еще 129 новых лекарств для больных раком и диабетом

Агентство по лекарственным средствам и медицинским устройствам является национальным регулятором в области лекарств и медицинских изделий, непосредственно подчиненным правительству.

Комиссия по лекарственным средствам при Агентстве по лекарственным средствам и медицинским устройствам санкционировала 129 лекарств, в том числе жизненно важные средства для больных раком и диабетом, сообщает nokta.md.

Новые средства, одобренные Комиссией, включают такие препараты, как: NovoRapid Penfil, новый тип инсулина, производимый Novo Nordisk, Дания; Ogivri, лекарственное средство, предназначенное для пациентов с раком молочной железы и желудка, которое производится Mylan SAS, Франция и сертифицировано EMA и предварительно сертифицировано ВОЗ и Sevorane, новый тип общего анестетика, производимый AbbVie Biopharmaceuticals GmbH, Швейцария.

Агентство по лекарственным средствам и медицинским устройствам является национальным регулятором в области лекарств и медицинских изделий, непосредственно подчиненным правительству.

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