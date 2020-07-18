Правительство заняло три миллиарда лей у банков Молдовы

Министерство финансов сообщило, что за первые шесть месяцев этого года внутренний государственный долг увеличился на 3,07 миллиарда лей и на 30 июня 2020 года составил 26,57 миллиарда лей, передает mold-street.com

По данным минфина, изменение внутреннего государственного долга произошло за счет увеличения эмиссии государственных ценных бумаг на первичном рынке на 3 080,3 миллиона лей по номинальной стоимости или 3 006,9 миллиона - по покупной цене.

Более 80 процентов ГЦБ покупают молдавские банки, а в апреле-мае доля банков превысила 94 процентов. Остальные ГЦБ были куплены небанковскими учреждениями.

За 6 месяцев 2020 года средняя процентная ставка по торгуемым через аукционы ГЦБ составила 5,29% (по видам ГЦБ: 91 день - 4,07%, 182 дня - 5,28%, 364 дня - 5,52 %, 2 года - 5,91%, 3 года - 6,03%, 5 лет - 6,34%), что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ниже на 0,84 п.п., сообщает минфин.

В контексте кризиса, вызванного пандемией COVID-19, правительство прогнозирует, что в 2020 году оно выпустит ГЦБ на сумму 6 миллиардов лей, а в конце года государственный долг может достичь огромной суммы в 78,4 миллиарда лей, почти на 26 миллиардов больше, чем было на конец 2019 года. Особенно за счет внешних займов.

Даже если в 2020 году произойдет значительное увеличение валового внутреннего и внешнего государственного долга, его доля в ВВП не превысит 37 процентов, что считается приемлемым для правительства уровнем.