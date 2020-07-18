Румынский профессор - молдавской студентке: Молдаване - это вонючие советские...

Кристина Ника откровенно рассказала о своей учебе в течение нескольких лет в румынском университете

Кристина Ника из Молдовы училась на факультете искусств Университета в румынском Галаце. Ион опубликовала на своей страничке в ФБ откровенный пост о своей учебе. Все это происходило в 2017 году, но, думается. и сегодня ситуация не сильно изменилась в лучшую сторону.

Она благодарит руководство и преподавателей своего университета:

"Спасибо за "теплый" прием и за слова: "молдаване - это вонючие советские, которые пользуются деньгами румынского государства". Мы ожидали, что вы примете нас по-другому, мы приехали учиться, а не пользоваться чужими деньгами!" Кристина получала стипендию в университете.

Преподаватели часто отсутствовали, а на запросы студентов по этому поводу неизменно отвечали: "Наберитесь терпения, будут вам преподаватели!"

В течение трех лет преподаватели частенько отсутствовали даже на экзаменах! Четверым студентам из Молдовы регулярно приходилось слышать упреки, мол, "вы плохо говорите по-румынски!"

Система управления на факультете искусств в Галаце настолько гнилая, чего доказательством является то, что профессор Мария Ганева могла потерять работу только потому, что подтвердила тот факт, что за три года обучения нас бойкотировало руководство факультета, а она публично защищала нас.

ЛЕОНИД РЯБКОВ