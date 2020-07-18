Катастрофа – река Бык на грани исчезновения

Несколько городов сливают нечистоты в речные воды. Об этом стало известно в результате проведенной экологической экспедиции вдоль русла реки Бык.

Президент экологического фонда EcoDava Игорь Сырбу поделился деталями об увиденном. Он был потрясен тем, как относятся власти городков и сел к единственной реке, протекающей через их населенные пункты.

И, если ближайшее время не будут приняты меры, река Бык исчезнет со всех географических карт, оставшись просто воспоминанием о былых временах.

- Мы обнаружили, что 90% воды поступают в реку из очистных сооружений крупных городов, через которые проходит река Бык. В частности, речь идет об очистной станции Калараша и насосной станции в Страшенах, но и Кишинев наносит колоссальный ущерб экологии реки.

Кроме того, в реку выливаются и сточные воды Новых Анен. Каждый населенный пункт, через который проходит Бык, сливает и сбрасывает в реку все отходы и мусор.

Мы обнаружили на животноводческой ферме Pukoven несколько огромных озер, от которых исходил очень неприятный запах. Анализы показали, что это были фекалии с этой фермы, а после небольшого расследования была обнаружена и сама труба, ведущая к реке Бык,- рассказал эколог Игорь Сырбу для Noi.md.

- На сегодняшний день река Бык мертва из-за безразличия живущих в окрестностях людей, приведших ее в это состояние. В месте, где река Бык впадает в Днестр, воды черные, деревья, растущие вдоль берега, высохшие, а живность продолжает потреблять эту воду. Мы призываем власти, Экологическую инспекцию, агентство Apele Moldovei, правительство, депутатов - всех. Примите срочные меры по спасению рек Республики Молдова! Наше равнодушие ведет к их гибели, - призвал Игорь Сырбу.

Автор: Михаил Генчу