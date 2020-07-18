Военная операция генштаба Румынии - «аlmost certainly», или Кто стоит за маршем комбатантов

С начала этого года с завидной периодичностью в Кишиневе проходят марши ветеранов гражданской войны, которые выступают против президента страны Игоря Додона и действующего состава кабинета министров во главе с Ионом Кику.

Формальным организатором протестных шествий является общественная организация национальный совет ветеранов войн. Комментарии журналистам о требованиях ветеранов чаще всего раздает «один из организаторов», «один из ветеранов» Константин Коврига. Однако в реальности за спиной у реальных ветеранов, профессиональных митингующих и сочувствующих им политических и общественных деятелей, подсказывающих им лозунги типа «долой социалистическую хунту», стоят совершенно другие люди.

Популярные телеграм-каналы, обсуждая новый формат молдавских протестов, когда участников не так много, но все они в военной форме и настроены воинственно, искали следы самых разных лидеров политических формирований, которые успешно «кукловодят» митингующими. Здесь, вполне предсказуемо мы можем наткнуться на таких небезызвестных личностей, как Влад Плахотнюк (в лице Андриана Канду), Андрей Нэстасе, Ренато Усатый и, конечно же, Майя Санду.

Отметим, что вышеперечисленные партийные лидеры особо и не скрывают солидарности с ветеранами. В частности, Ренато Усатый заявил в мае, что от себя готов предоставить организаторам протеста 20 тонн бензина, 6 тысяч масок, 6 тысяч пар перчаток и 500 литров средства для дезинфекции.

Нас же заинтересовало другое. По вполне понятным причинам с лидерами ветеранских организаций Молдовы тесно связаны их румынские коллеги, которые вполне официально находились в Кишиневе в 1992 году в качестве военных советников, а также, почти наверняка («almost certainly»), участвовали в гражданской войне под легендами добровольцев.

Естественно, присутствие румынских специалистов из военного ведомства в конфликте 1992 года является не единственным примером вмешательства соседней страны во внутренние процессы Молдовы.

Несколько лет назад экс-президент Владимир Воронин публично обвинил власти соседней страны в организации государственного переворота 2009 года, отметив, что в разгроме государственных учреждений участвовали 200 румынских спецназовцев. Также он подчеркнул, что организацией в Румынии больших групп студенческой молодежи и частичной переброской их в Кишинев для участия в беспорядках занимались соответствующие службы в военном ведомстве.

Без особого стеснения из румынских городов в Молдову доставляют людей на всевозможные акции и шествия, пропагандирующие вхождение молдавской республики в состав соседнего государства. Более того, в большинстве случаев люди приезжают с уже изготовленной румынской символикой, отпечатанными листовками и баннерами. Сопровождают этих профессиональных митингующих люди атлетического телосложения, которые являются работниками частных охранных (военных) компаний, прошедших службу в армии и других силовых структурах. Нельзя исключать и того варианта, что под видом «чоповцев» в Кишинев приезжают действующие офицеры молдавских спецслужб.

Отметим, что любой пользователь интернета может найти уйму информации о том, кто конкретно стоит за всеми пропагандистскими акциями румынских служб, проводимых ими на территории иностранных государств, в том числе в Молдове.

Так, «почти наверняка» мы можем предположить, что акции румынских ветеранов, как и другие шествия и митинги на территории Молдовы, координируются отделом психологических операций генерального штаба Румынии, а точнее - центром информационно-психологических операций, чья деятельность не скрывается официальными представителями военного ведомства соседней страны.

Психологические операции упоминаются и в румынской национальной военной доктрине. Там они определяются как спланированные и разработанные действия, в которых используются методы и средства коммуникации, цель которых состоит в том, чтобы влиять на восприятие, мнение, взгляды и поведение людей для достижения военно-политических целей.

В каждом регионе применения румынской армии проводится своя информационная операция, которая имеет отдельный план, на которую выделяются определенные средства.

В интернете можно найти достаточно информации про применение центра психологических операций Румынии в Косово и Афганистане.

Например, в Афганистане румынские военные выпускали газету «Sada-e Azadi» (400 тысяч экземпляров на трех языках, объем 20 страниц плюс местные приложения, формат A3, раз в два месяца), организовали в круглосуточном режиме вещание радио «Sada-e Azadi» («Голос Свободы») и даже запустили свое одноименное телевидение на двух языках - дари и пушту. Кроме того, на регулярной основе выпускалась различная печатная продукция (плакаты и листовки), в городах устанавливались рекламные щиты. Систематически румынские служащие специальных подразделений работали и с представителями местного населения, религиозными и политическими деятелями Афганистана, курировали организацию митингов и шествий.

Известны и данные главного информборца румынской армии – это генерал Сорин Кирстя (на фото), который в течение многих лет возглавлял центр информационно-психологических операций. За время своей службы он неоднократно бывал в командировках как в Молдове, так и в регионах, где ведутся (велись) активные военные действия – в Афганистане и Косово. Военный специалист охотно общается с журналистами, раздает интервью местным СМИ. Кстати, именно после общения с ним журналистов румынского издания «Qmagazine» мы можем с уверенностью заявить, что, возглавляемое Кирстя спецподразделение активно ведет работу не только в рамках военных кампаний, но и в мирное время, на постоянной основе, отстаивая интересы Бухареста.

Учитывая же масштабы пропагандисткой деятельности в далеком Афганистане, который явно не входит в зону интересов Румынии, даже страшно представить, какое количество изданий, интернет-ресурсов, радио и телевизионных каналов, связанных с румынскими спецслужбами, действуют на территории Молдовы, аннексия которой на официальном уровне рассматривается властями соседней страны как основной план развития всего региона.

Характерно, что схожие структуры есть и в составе вооруженных сил других стран, например, центры информационно-психологических операций на Украине входят в состав ССО: в интернете выложена их структура, приводятся фамилии и звания офицеров. В СМИ также опубликованы и факты вмешательства украинцев во внутриполитические процессы Молдовы, где они ведут активную пропаганду против существующего формата миротворческих операций в Приднестровье. А в 2016 году их даже обвинили в распространении неонацистских русофобских карикатур в социальных сетях.

Но вернемся к маршу комбатантов и событиям в Молдове. Естественно, мы не можем предоставить доказательств причастности румынских спецслужб к организации недавнего марша в Кишинев, более того, часть участников недавней акции в действительности вышли на столичные улицы из чувства солидарности с товарищами по оружию.

Однако если сами представители Бухареста не стесняются своей заинтересованности в смене правительства в Молдове, не особо скрывают наличие в составе собственной армии спецподразделения, ведущего пропаганду в мирное и военное время на территории иностранных государств, если большинство участников шествия поддерживают отношения со своими коллегами из соседней страны, то почему мы не можем, используя популярные сегодня выражения «almost certainly» (почти наверняка) и «highly likely» (очень вероятно) заявить, что Центр информационно-психологических операций ВС Румынии стоит за организацией и прошедшего недавно шествия комбатантов?

Александр МЕДВЕДЕВ