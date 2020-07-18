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В Минске обсуждались возможности развития экономического сотрудничества между РМ и ЕАЭС
18.07.2020

Премьер-министр Ион Кику 17 июля участвовал в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза, которое прошло в Минске. В мероприятии приняли участие главы правительств стран-членов ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, сообщили МОЛДПРЕС в Управлении правительства по связям с прессой и протоколу.

"Эта платформа предлагает Республике Молдова как стране, имеющей статус наблюдателя в ЕАЭС, дополнительную платформу для обсуждения путей активизации торгово-экономических отношений с государствами региона. Республике Молдова необходимо региональное сотрудничество, в том числе в поддержке усилий на национальном уровне по развитию экспортного потенциала отечественной продукции и реализации совместных инвестиционных проектов", - сказал премьер Кику.

В своем выступлении премьер-министр подчеркнул важность для Республики Молдова активного продвижения Стратегии индустриализации страны, которая поможет создать дополнительные предпосылки для привлечения инвесторов в нашу страну. В частности, глава правительства коснулся того, что в районах страны планируется создать 16 промышленных платформ, обеспечивающих необходимые условия для развития бизнеса.

Официальные лица обсудили действия, необходимые для устранения ограничений на грузовые перевозки в регионе. Государственная политика Республики Молдова в этой области ориентирована на интеграцию в международные коридоры. "Мы стремимся расширять международное сотрудничество в транспортном секторе, что приведет к развитию современной трансконтинентальной инфраструктуры в регионе и интенсификации межгосударственной торговли", - сказал Ион Кику.

Главы правительств отметили, что в связи с пандемическим кризисом существует необходимость и настоятельная потребность упорядочить экономическое сотрудничество, диверсифицировать товары, услуги и рынки и сосредоточить усилия на практических мерах по борьбе с инфекцией - с одной стороны, и поддержать население и бизнес - с другой стороны.


 
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