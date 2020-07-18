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Сила соцсетей – как меньше, чем за сутки, нашли изувера
18.07.2020

Молодой мужчина решил, что он – царь природы.

Не он первый не он последний.

Чтобы доказать свой мнимый статус, он решил ударить маленькую собачку.

– Кишинёв, Ботаника. Перекрёсток улиц Индепенденций с Христо Ботева. Парень нервный, видимо побоялся атаки "злой" собаки, решил проблему ударом по пробегающей мимо собачке. Очень хотим найти любителя собак! Живёт он в этом районе. Прошу репост, если кто узнал "героя", передайте - мы его найдём, - написали в соцсетях.

Позже пост получил обновления – человека нашли и будут связываться с ним через Facebook.

Подготовил Михаил Генчу

Его зовут Виталий. Его нашли, благодаря соц.сетям......


 
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