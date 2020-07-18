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Политолог: Майе Санду не выгодно повышение рейтингов Нэстасе
18.07.2020

Также он призвал ее к осторожности

- Очень велик риск для репутации Санду в случае совместных голосований или деклараций с фракцией партии ШОР или людьми из ПРО-Молдова? - такое мнение высказал известный политолог и журналист Игорь Волницкий в программе «Эксклюзивное интервью с Ниной Димогло».

Волницкий считает, что если платформа ДА отправит правительство в отставку, то ей придется нести ответственность за последующие действия Платформы ДА.

- Для Санду велик риск того, что Нэстасе, став премьер-министром, повысит свой политический рейтинг, чего ей не надо. Также Санду стратегически выгодно, чтобы осталось правительство Кику, чтобы она могла валить все нехорошие результаты правительства на Игоря Додона.

- Есть намного больше аргументов того, чтобы партия Майи Санду не проголосовало за отставку Правительства, нежели проголосовало, - заключил Волницкий.

Автор: Михаил Генчу


 
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