Политолог: Майе Санду не выгодно повышение рейтингов Нэстасе

Также он призвал ее к осторожности

- Очень велик риск для репутации Санду в случае совместных голосований или деклараций с фракцией партии ШОР или людьми из ПРО-Молдова? - такое мнение высказал известный политолог и журналист Игорь Волницкий в программе «Эксклюзивное интервью с Ниной Димогло».

Волницкий считает, что если платформа ДА отправит правительство в отставку, то ей придется нести ответственность за последующие действия Платформы ДА.

- Для Санду велик риск того, что Нэстасе, став премьер-министром, повысит свой политический рейтинг, чего ей не надо. Также Санду стратегически выгодно, чтобы осталось правительство Кику, чтобы она могла валить все нехорошие результаты правительства на Игоря Додона.

- Есть намного больше аргументов того, чтобы партия Майи Санду не проголосовало за отставку Правительства, нежели проголосовало, - заключил Волницкий.

Автор: Михаил Генчу