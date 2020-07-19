Срочно! В Молдове зарегистрировано 300 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 18 июля, за последние 24 часа в Молдове было обработано 1927 тестов, из них 1411 первичных и 516 – повторных. В результате подтвердились 300 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 20 794 человек.

Четыре случая заражения были импортированы в Молдову – три из Российской Федерации и один из Румынии. Остальные 296 случаев – результат местной передачи. Наибольшее число заболевших, по-прежнему, в Кишиневе - 125 человек, в Сороках – 30 случаев заболевания.

Из числа заболевших 17 – медицинские работники: 10 врачей и семь медсестер.

Число выздоровевших от коронавируса увеличилось до 14 183 человек. Жертвами COVID-19 стали 680 пациентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призвало граждан соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу