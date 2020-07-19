Почему налоговая политика Молдовы виновата в дороговизне масок

По 13 проверок в день пришлось проводить налоговикам.

Речь идет о проверках в период с 1 марта по 30 июня 2020 года. Их было осуществлено 1556 – в магазинах, аптеках и на фармацевтических складах. Цель – предотвратить рост рыночных цен на социально значимые продукты, сообщает mold-street.com.

Инспекторы выявили только 179 случаев нарушения положений метода ценообразования путем превышения применяемой коммерческой надбавки, установленной действующим законодательством.

Вышло так, что у 125 налогоплательщиков был установлен незаконный доход, полученный в результате превышения допустимой коммерческой надбавки в размере 183 326 леев. Эти деньги будут зачислены в бюджет, а также будет применен штраф в размере 100% от суммы рассчитанного незаконного дохода.

Кстати, один медицинская маска, которая в конце прошлого года стоила максимум один лей, после начала пандемии COVID -19 стала дорогим и дефицитным товаром. В марте-апреле цена на маску выросла до 10 леев и даже выше, затем она упала до 8-9 леев, а теперь до 6-7 леев. Структура цены маски показывает, что более четверти окончательной стоимости составляют налоги, уплачиваемые в государственный бюджет.

В апреле 2020 года цена маски, купленной в Китае для завоза в Молдову, составляла 22 американских цента или почти 4 лея. Транспортные расходы, особенно в условиях пандемии, значительно возросли, и, как следствие, добавили еще 1 лей к стоимости изделия.

Молдавские таможенные процедуры составляют 0,4% от стоимости товара, то есть еще 2,5 бана. Далее следует 15% пошлина на товары, импортируемые из Китая, поэтому к 5,02 лея добавляется еще 75 банов, соответственно цена достигает около 5,77 лея. Здесь государство вводит НДС в размере 20% от стоимости товара, то есть к цене добавляется еще 1,154 лея. Следовательно, цена увеличивается до 6,93 лея, из которых 1,93 лея или около 28% составляют налоги, уплачиваемые в бюджет. А фармацевтические склады, в свою очередь, имеют право применять коммерческую надбавку в размере 10%, что позволяет компаниям покрывать расходы на хранение, транспортировку, заработную плату, взносы и т. д. Соответственно, цена на маски повышается до 7,6 лея.

Аптеки также применяют надбавку в размере 10%, что в результате повышает конечную цену медицинской маски до 8,4 лея.

Из конечной цены в 8,4 лея, почти 4 лея - это стоимость маски в Китае, около 2 леев - государственные налоги, а коммерческая надбавка, взимаемая складами и аптеками, - 1,45 лея.

Таким образом, выходит, что государство, на самом деле, во многих случаях способствует поддержанию высоких цен за счет высоких налогов.

Подготовил Михаил Генчу