Сезон молдавских арбузов: капризы погоды сказались на их цене ...

Первые молдавские арбузы уже появились в продаже. Однако урожай в этом году на 20% ниже прошлогоднего. Все из-за неблагоприятной погоды, говорят аграрии. Они приступили к сбору бахчевых на две недели позже обычного.

20-летний Мариус Лягу из села Пырыта Дубоссарского района выращивает арбузы уже второй год. У него шесть гектаров бахчи: "В этом году у нас около 40 сортов арбуза. Они разные. Каждый уникальный. Лучшим я считаю - Sorento, который первым появляется на рынке. Первый урожай мы думали собрать 1 июля, но в этом году собираем с опозданием на 15-17 дней".

В прошлом году аграрий собрал с гектара 40 тонн арбузов, в этом, говорит фермер, будет намного меньше: "Отрицательно повлияли дожди и заморозки, прошлогодняя засуха. Думаю, урожай будет ниже на 20%. В этом году надеемся собрать хотя бы 25-30 тонн с гектара".

При этом, отмечает молодой фермер качество бахчевых не пострадало: "В этом году арбузы весят от четырех до 10 килограммов. Цвет красный, тонкая кожура. Практически однородные. Качество очень хорошее".

Из-за низкого урожая, цены на арбузы подняли: "Затраты были на 20-30% выше, потому что пострадали и семена, и рассада из-за заморозков. Подняли цены на лей-два".

Между тем, специалисты призывают граждан покупать арбузы только в авторизованных точках: "Всё, что продаётся на улице, на земле, понятно, что опасно покупать. Потребитель вправе попросить у продавца документ о происхождении и о том, что они не представляют опасность для здоровья", - говорит замдиректора НАПБ Олег Лисченко.

Килограмм арбузов у производителя стоит восемь леев, на рынке - около десяти леев.