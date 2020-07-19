За годы независимости Молдова потеряла почти 40% населения

Это больше всех остальных государств СНГ.

Демография — важнейший фактор развития стран, их способности конкурировать в глобальном мире. Если посмотреть, как изменилось население бывших советских республик за последние тридцать лет, то больше всех в абсолютном выражении потеряла Украина (9,5 млн) и Грузия (1,7 млн). В относительном выражении больше всех потеряли Молдова (-38,2%) и Грузия (-31,5%).

А вот на серьезные цифры увеличилось население в Таджикистане (+78,6%), Узбекистане (+67,1%), Туркменистане (+65,6%). На постсоветском пространстве сейчас проживает 296 млн человек (на 10 млн больше, чем в 1989 году), отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Население Российской Федерации практически не изменилось – 147 млн. Однако, перспективы Российской Федерации выглядят не очень оптимистично.

Специальный коэффициент рождаемости в РФ сейчас составляет 1,61 - столько детей в среднем рожает одна женщина. Это значительно ниже, чем среднеазиатских республиках бывшего СССР (3,55 в Таджикистане, 2,78 в Туркмении), но все еще выше показателей богатых стран Западной Европы и Азии: 1,33 в Италии, 1,35 в Испании, 1,26 в Сингапуре, 1,24 в Южной Корее.

В России продолжают рожать уже многодетные, тогда как ключевой показатель рождаемости - коэффициент рождений первого ребенка на одну женщину - находится на минимуме с 1999 года (0,66). Люди массово откладывают рождение первенцев, ломая модель традиционной семьи «хотя бы с одним ребенком», сообщает sia.ru.

Население Земли в целом по-прежнему растет, а коэффициент рождаемости держится выше 2 — отметки, которая является порогом воспроизводства. Однако фактический показатель - 2,37 - достигается главным образом за счет Африки южнее Сахары, где в среднем на одну женщину приходится 4-5 детей, а в Чаде, Нигере и Сомали - почти семь.

Демографический взрыв в беднейших странах еще четыре десятилетия будет компенсировать спад рождаемости в развитых государствах, обеспечивая рост населения земли, которое достигнет пика в 9,732 млрд человек в 2064 году. После чего тренд развернется, и к 2100 году на планете будет 8,785 млрд человек, говорится в исследовании University of Washington. По оценке ученых, 23 страны мира потеряют половину населения в ближай шие 80 лет, в том числе Италия, Польша, Япония, Португалия, Южная Корея, Испания и Таиланд.

Мы много раз отмечали, что с высокой вероятностью рано или поздно мир распадется на несколько полюсов силы или, если хотите, валютных зон. При этом суверенный экономический центр силы — это минимум 200, а лучше 250 млн человек. Таким бы был СССР, если бы не распался. Если Россия замкнется в себе, то в итоге рискует оказаться региональной державой с «Роснефтью», «Газпромом» и стратегически ядерными силами.

Единый рынок возможен только с бывшими советскими республиками Средней Азии. Наличие в Евразийском Союзе Казахстана и Киргизии задает вектор развития в данном направлении. Однако пока в данной теме больше вопросов, чем ответов. Из всех постсоветских республик Средний Азии сопоставимый с Российской Федерацией уровень развития имеет только Казахстан.

ЛИДИЯ ТКАЧ