Майя Григорьевна уважаемая вживается в роль главного оппонента Игоря Николаича уважаемого на грядущих выборах президента страны. Правда сразу же вслед за этим - Санду начинает совершать ошибки.

Одна из грубейших - ее заступничество за комбатантов. С электоральной точки зрения, число этих фриков крайне незначительно, зато с репутационной - они способны нанести вреда Санду не меньше чем 30 тысяч сирийцев. Майя Григорьевна возвела людей убивавших сограждан в ПМР в ранг «героев». И мы уже заранее можем сказать, что это одна из стратегических ошибок Санду и ее команды стратегов-идиотов.

Дело в том, что все это время Плахотнюк и Гушан предпринимали неслабые такие усилия по блокированию приднестровских голосов на выборах президента Молдовы. Приднестровцам через Шерифовские СМИ и админресурс внушали необходимость бойкота и объясняли, что разницы меж Додоном и Санду - нет.

Половина МГБшного пропаганд-актива занята тем же в социальных сетях. Тем же заняты господа из Гражданского Конгресса, работающие на сей раз в спайке с приднестровскими властями. Тем же занят пропаганд-ресурс Илана Мироныча уважаемого. Но вот эта демонстративная поддержка Майей Григорьевной комбатантов (читай убийц и мародеров) - моментально стирает знак равенства меж ней и Игорем Николаичем уважаемым.

И теперь, приднестровским избирателям станет совсем даже не все равно, кто победит на выборах молдавского президента. Почти год работы по дискредитации выборов - насмарку и если машина пропаганды партии одной звезды сумеет донести это до живущих на левом берегу Днестра - то Додон получит уже даже не 10 тысяч голосов от ПМР, а намного больше.А все потому что советники Майи Григорьевны уважаемой (привет Кульминскому) - д*****бы, которые не умеют думать стратегически.

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