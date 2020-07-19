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Ну дайте порулить немного... У PAS есть шанс получить больше власти
19.07.2020

Не стоит удивляться тому, что Санду и Ко хотят вместе с DA, Pro Moldova и Șor отправить правительство в отставку

Любая оппозиция стремится отправить руководство страны в отставку. При этом, в PAS относятся к власти двояко. Они хотят её и не хотят одновременно. Помните, как правительство Санду выстрелило себе в ногу из-за выбора генерального прокурора, которого они в итоге со скрипом признали. 

У PAS есть шанс получить больше власти, но шанс не так велик, как неделю назад. Можно было с удобствами критиковать нынешнюю власть и получать электоральные очки. А можно объединиться с кем-то, чтобы стать частью власти. В PAS выбрали 2-ой вариант и это ударит по их репутации при любом исходе вотума недоверия. Они могут притворяться, что отправляют правительство в отставку только Блоком АКУМ, а "токсичные" Pro Moldova и Șor просто мимо проходили и сами вписались.

Но так не получится. Может люди не заметят или забудут, но на президентских выборах ПСРМ и ДПМ будут напоминать громко. Лучший вариант был тот, которого придерживались в PAS раньше - выжидание и критика. Тут и электоральные очки перед президентскими выборами, а потом и перед внеочередными парламентскими. Но graba strică treaba...

@Telegram BP


 
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