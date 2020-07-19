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Политика
«Зашквар не по понятиям»: Канду заявил, что Платон встретился с Чеботарем
19.07.2020

Андриан Канду рассказал о встрече своего однопартийца Владимира Чеботаря с Вячеславом Платоном. По словам Канду, озвученным им в телеэфире, Платон и Чеботарь обсуждали сделки, которые совершались в прошлом.

– Я общался с Платоном около 8-9 лет назад. Встреча состоялась на дне рождения банкира в ресторане. На прошлой неделе Платон и Чеботарь виделись публично, ни от кого не прячась. Также они один раз общались по поводу сделок, которые были в прошлом. Владимир Чеботарь покупал в банке залоговые активы. Такая сделка имела место, они ее обсуждали. Эту информацию я получил от своего коллеги Чеботаря, - отметил Канду. 

Ранее президент Игорь Додон заявил, что Платон активно встречается с представителями Pro Moldova.

– Насколько я понял, он очень активно встречается со многими людьми. С представителями Pro Moldova, в частности с Владом Чеботарем. Интересно, что они обсуждают, - сказал Додон. 

Напомним, что ранее Платон позиционировал себя, как самого активного борца с Владимиром Плахотнюком. В то же время, партия Pro Moldova, куда входят Канду и Чеботарь, согласно некоторым данным, продвигает интересы Плахотнюка.

Подготовил Михаил Генчу


 
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