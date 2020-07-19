Богдан Цырдя: Нэстасе включился по полной и пожалеет об этом

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Идет напролом в поисках власти. Богдан Цырдя метко описал все турбулентности, происходящие в атмосфере молдавской политики, где попытки инициировать вотум недоверия правительству пересекаются с уличными протестами так называемых "ветеранов", которые силятся превратить их в "народные", но пока что ни на йоту не продвигаются в этом вопросе. Цырдя подметил некоторые любопытные детали:
- Обратите внимание на участников митинга:
1. Плахокомбатанты.
2. Консервы: Реницэ, Цыку, Мунтяну, Литвиненко, Киртоакэ.
3. Плахоунионисты.
4. ППДП Нэстасе. Чуть-чуть ПДС, но их почти нет. Одна, ну, может, две консервы. ⚠
- Канду и “Про-Молдова” мы не заметили. Они дали комбатантов. Привез их Шор. ⚠
- Санду тоже нет. Она пока наблюдает со стороны. Хитрая совсем. Не хочет пачкаться, хотя не получится.
- А вот Нэстасе включился по полной. И ему это выйдет боком. Прощай, должность президента. И да, премьера тоже, - написал Цырдя в Facebook.
Автор: Михаил Генчу
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