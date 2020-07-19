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Богдан Цырдя: Нэстасе включился по полной и пожалеет об этом
19.07.2020

Идет напролом в поисках власти. Богдан Цырдя метко описал все турбулентности, происходящие в атмосфере молдавской политики, где попытки инициировать вотум недоверия правительству пересекаются с уличными протестами так называемых "ветеранов", которые силятся превратить их в "народные", но пока что ни на йоту не продвигаются в этом вопросе. Цырдя подметил некоторые любопытные детали:

- Обратите внимание на участников митинга:

1. Плахокомбатанты.

2. Консервы: Реницэ, Цыку, Мунтяну, Литвиненко, Киртоакэ.

3. Плахоунионисты.

4. ППДП Нэстасе. Чуть-чуть ПДС, но их почти нет. Одна, ну, может, две консервы. ⚠

- Канду и “Про-Молдова” мы не заметили. Они дали комбатантов. Привез их Шор. ⚠

- Санду тоже нет. Она пока наблюдает со стороны. Хитрая совсем. Не хочет пачкаться, хотя не получится.

- А вот Нэстасе включился по полной. И ему это выйдет боком. Прощай, должность президента. И да, премьера тоже, - написал Цырдя в Facebook.

Автор: Михаил Генчу


 
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