Эксперты бьют в набат по поводу молдавских рек - самые грязные в Европе

Ситуация давно дошла до ручки. В Молдове - 3 000 водоемов, однако ни один из них, увы, нельзя назвать чистым. Абсолютное большинство населенных пунктов лишены очистных (не успели построить "проклятые оккупанты") - они есть лишь в 40 поселениях (Кишинев и остальные), а грязная вода, в свою очередь, постепенно меняет состав почвы и молдавские черноземы медленно, но уверенно теряют статус лучших сельскохозяйственных земель в мире. Содержание гумуса в почве за последние десять лет снизилось вдвое - а это крайне тревожный показатель.

В городе Сороки, к примеру, очистных нет, из-за чего вся канализация сливается напрямую в Днестр. Часть ее, конечно же, оседает в районе Дубоссарской плотины, но и до Кишинева такая вода также добирается. Другой очаг загрязнения - Крикова со своими винными подвалами и производством, все шлаки сбрасываются в многострадальную речку Икель, которая несет свои воды, разумеется, к Днестру.

Плохое отношение к водным ресурсам имеет самые безрадостные перспективы. Уже сейчас в Молдове испытывается дефицит воды, его не чувствуют жители больших городов, но в селах все куда сложнее. По сравнению с жителями стран ЕС гражданин Молдовы потребляет в три раза меньше воды за год, и ситуация усугубляется, что дает повод экспертам предсказывать самые мрачные сценарии. Например:

- Через десять лет все уедут отсюда, страна станет пустыней, - считает Инна Кошеру, глава национального центра окружающей среды, слова которой приводит телеканал TVR Moldova.

Автор: Михаил Генчу