Филат собирает силенки - съездил в Криуляны и уверил местных в том, что ЛДПМ способна снова стать флагманом

"Смещены, но не побеждены". Влад Филат решил съездить в Криуляны и пообщаться с молодежным крылом ЛДПМ, причем бывший премьер, осужденный за коррупцию в особо крупных размерах, поехал туда, что называется, "с мечом" - ну уж точно не на щите.

Филат не считает себя побежденным, и большая часть его выступления перед криулянскими поклонниками ЛДПМ была посвящена размышлениям с философским уклоном о гипотетическом ренессансе его политического проекта:

- Мы позволили слишком многое, и нас ударили в спину. Мы не смогли достойно ответить. Целью был не только я, но и партия. Они отстранили нас от руководства, упрятали нас в тюрьму, но не смогли победить. Продолжаю глубоко верить в потенциал ЛДПМ вернуться и стать снова весомым игроком. И предстоящие выборы станут важным экзаменом для нас. Но еще более важным экзаменом станут досрочные парламентские выборы, - заявил Филат, слова которого приводит Deschide.md.

Автор: Михаил Генчу