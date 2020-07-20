Боцан: Политическому классу важно восстановить имидж избирательной демократии

В четверг, 16 июля, на заседании парламента депутаты отложили рассмотрение проекта о внесении поправок в Кодекс о выборах во втором чтении. С таким предложением выступила председатель парламента Зинаиды Гречаный, которая сообщила, что проект будет дополнительно обсуждаться в постоянных комитетах.

Напомним, 9 июля правящая коалиция утвердила в первом чтении законопроект об изменениях в избирательном процессе, предложенный группой депутатов от Партии социалистов. Среди главных предложенных нововведений: сократить срок голосования на два часа; жалобы, в том числе касающиеся исключения электоральных конкурентов из предвыборной гонки, рассматривать избирательными органами, а не судебными инстанциями; уже в следующей избирательной кампании разрешить использование в целях предвыборной рекламы изображения государственных учреждений.

Предлагалось также ввести запрет и санкции за использование в избирательной кампании и в рамках предвыборной агитации призывов к ненависти или подстрекательстве к дискриминации.

Среди других предложений - наказания за участие религиозных культов в избирательных кампаниях, организованную транспортировку избирателей на избирательные участки сторонниками электоральных конкурентов, участие некоммерческих, благотворительных и профсоюзных организаций в избирательных кампаниях, неправильное освещение предвыборных кампаний СМИ.

Депутаты от оппозиции раскритиковали законопроект: по их мнению, он не был широко обсужден, в том числе с гражданским обществом, и призван продвигать кандидата ПСРМ на президентских выборах.

В среду профильная парламентская комиссия рекомендовала внести рассмотрение законопроекта в повестку дня заседания, но утром следующего дня спикер парламента, лидер ПСРМ попросила своих партнеров по правящей коалиции поддержать ее предложение перенести обсуждение этого вопроса.

По мнению экспертов, это предложение было принято после озабоченности, которую по данному поводувысказали западные дипломаты, аккредитованные в Кишиневе.

Так, глава Делегации Европейского союза в Молдове Петер Михалко написал на своей странице в facebook, что «нынешний процесс изменения избирательного кодекса не должен ставить новые ограничения для избирательной демократии и плюрализма в Республике Молдова», сообщает Инфотаг.

Посол США в Молдове Дерек Хоган во время встречи с руководством ЦИК также выразил опасения относительно некоторых поправок в этом законопроекте.

О необходимости изменений в Кодексе о выборах, возможных рисках и вызовах для демократии в случае их принятия говорили участники публичных дебатов, организованных в среду ИА IPN.

Боцан о выборах как основе государственной власти…

Эксперт Игорь Боцан отметил в начале дискуссий, что в преамбуле Кодекса о выборах содержится выдержка из Конституции РМ, в которой говорится, что воля народа является основой государственной власти. «Эта воля находит выражение в свободных выборах, проводимых периодически на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании, - процитировал Основной закон страны Боцан. - Государство гарантирует свободу волеизъявления граждан путем защиты демократических принципов и норм избирательного права».

Что касается роли законодательства в демократическом государстве, эксперт отметил, что необходимо начать с определения, согласно которому «демократия - этоинституционализированная свобода»: «Выборы являются механизмом, с помощью которого происходит институционализация свободы и ее превращение в государственную власть, как предусмотрено в Конституции».

… О главных актерах процесса изменений избирательного законодательства…

Главным актером в процессе изменения избирательного законодательства Боцан назвал Центральную избирательную комиссию, которая организует и администрирует избирательный процесс. «Согласно Кодексу о выборах, ЦИК после каждого избирательного цикла обязан проанализировать ход выборов и письменно изложить предложения по улучшению избирательного законодательства, - пояснил он. - Другие заинтересованные актеры избирательного процесса - местные и международные наблюдатели, следящие за ходом выборов. После мониторинга выборов они также публично выходят со своими предложениями. Важную роль играют и политические партии, в первую очередь, парламентские. Она заключается в том, чтобы обсуждением актуальных проблем в этом направлении в законодательном форуме продвигатьсвои интересы, с одной стороны,а с другой – учитывать интересы и коллег из внепарламентских партий».

Эксперт отметил важность предложенных изменений, поскольку ЦИК проанализировал избирательное законодательство после парламентских ивсеобщих местных выборов в прошлом году, изложив свои предложения. В то же время, отметил он, ОБСЕ представила свои выводы о наблюдениях, сделанные на выборах на протяжении многих лет, указав основные предложения, которые молдавские власти должны принять во внимание.

… И иллюзиях, что в будущем не будет новых изменений

«В этих условиях формируется основа для изменения избирательного законодательства, -добавил Боцан. – Прозвучало много критических замечаний по поводу введения различных санкций за нарушения. Может, их действительно много, но следует учитывать, что жизнь и общество развивается. Избирательное законодательство необходимо адаптировать к изменениям, внесенныхне так давно в Административный кодекс, а перед этим ив Кодекс аудиовизуальных услуг. В то же время мы все чаще сталкиваемся с такими важными проблемами, как защита персональных данных. Когда было принято решение внедрить электронный регистр избирателей, возникла необходимость внести соответствующие изменения в Кодекс о выборах. Не следует питать иллюзии, что в будущем не будет необходимости в новых изменениях избирательного законодательства».

Новак: Сокращение времени голосования может повысить ответственность граждан…

Депутат фракции Партии социалистов ГригореНовакотметил, что при рассмотрении законопроекта в первом чтении среди депутатов было больше понимания. «Не совсем понятен и настораживает тот факт, когда депутаты оппозиции изначально согласны с той или иной поправкой, а на следующий день радикальноменяют свое мнение».

Сокращение времени голосования, по его мнению, может повысить ответственность граждан. «Если вы знаете, что магазин работает до восьми часов вечера, топланируете время так, чтобы попасть туда вовремя, - пояснил депутат. - Мы можем повысить ответственность граждан, если хотим этого».

… И облегчить работу членов избиркомов

«Есть и вторая сторона медали - условия работы членов избирательных бюро, которых очень много, - привел депутат-социалист еще один аргумент в пользу сокращения времени голосования. – Мы, действительно, не должны нарушать конституционное право голоса каждого гражданина. Но я не припомню, за исключением избирательных участков за пределами страны, чтобы были очереди на избирательных участках в Республике Молдова, разве что за небольшими исключениями».

По мнению Новака, вопрос о сокращении времени голосования на два часа необходимо проанализировать с разных точек зрения. «Давайте посмотрим, как все происходит, - сказал он. - В семь часов утрадня выборов избирательные участки должны быть открыты. Для этого члены комиссий должны проснуться на два часа раньше. После закрытия участковподсчитываются бюллетени и составляютсясоответствующие протоколы. Люди возвращаются домой в час-два ночи, ате, кто отвозит мешки с бюллетенями в вышестоящую избирательную инстанцию, могут вернуться домой и утром. У некоторых не выдерживают нервы, они переутомляются. Иногда происходят сбои при подсчете бюллетеней, и весь процесс начинается заново, делаются ошибки или неправильно составляются протоколы - все это оставляет след на качестве выборов».

Что касается организованной транспортировки избирателей к месту голосования, депутат-социалист подверг сомнению возможность установить, что они не были в интересах того или иного кандидата, в особенности за рубежом. «Возникает вопрос, кто и как будет констатировать нарушения избирательного законодательства за пределами страны, где на прошлых выборах диаспора мобилизовалась в социальных сетях, организовав транспорт и т.д.?, - спросил он. - На мой взгляд, в этих условиях речь идет о применимости закона. Вот почему мы хотели услышать предложения, которые можно реально реализовать».

Новак считает дискриминационным предложение оппозиции проводить выборы за рубежом два дня: «Согласно Конституции, избиратели страны пользуются равными правами».

Депутат-социалист упрекнул оппозицию в противоречивых заявлениях. «Содной стороны, вы говорите о необходимости проведения выборов в течениенескольких дней, а с другой – обвиняете в возможных махинациях с бюллетенями после закрытия на ночь избирательных участков, - сказал Новак. – Разберитесь толком, чего вы хотите. Не говоря уже о том, что вы не ответили на вопрос где взять для этого дополнительные финансы?».

Литвиненко об избирательных правилах…

Депутат фракции PAS Серджиу Литвиненкосчитает, что его коллега-социалист не видит проблем с изменениями в избирательном законодательстве за несколько месяцев до выборов, так же, как не видел проблем с принятием смешанной избирательной системы, практически навязанной Владом Плахотнюком: «Какие проблемы с той же политической коррупцией возникли, мы можем судить по тому, что происходит в нынешнем составе парламента».

Депутат разделил проект поправок избирательного законодательства на три части. «Первая – технологическая, котораякорректирует определения, термины ирешает технические вопросы, которые раньше создавали проблемы, - пояснил Литвиненко. - Здесь практически нет разногласий.

Вторая касается шести постановлений Конституционного суда, изданных послепризнания президентских выборов 2016 года. Одно из них, об увеличении количества бюллетеней для диаспоры с трех тысяч до пяти тысяч, было исполнено полностью. Остальные - частично, а некоторыевообще проигнорированы.

Третья часть содержит спорные, сомнительные и даже противоправные, «партизанские» вопросы. Кодекс о передовой практике в избирательной сфере, принятый Венецианской комиссией, а также юриспруденция Конституционного суда гласят, что избирательные правила, особенно те, которые ограничивают определенные права, не могут быть приняты менее чем за год до выборов. Однако некоторые инициированные ныне предложения вызывают вопросы. Более того, они противоправны и способствуют поддержке кандидатуры Игоря Додона».

… И формальных публичных консультациях

Литвиненко назвал формальными публичные консультации по законопроекту изменений избирательного законодательства, организованные комиссией по вопросам права, назначениям и иммунитету парламента 14 июля.

«Помимо предложения, касающегося времени голосования, комиссия без каких-либо аргументов отклонила все предложения гражданского общества, которые были изложены на 129 страницах, - сказал депутат от PAS. - В комиссии из девяти человек четыре социалиста и ЕуджениуНикифорчук поднимали руки против практически всех предложений. Если вы просите граждан высказаться по важным вопросам, и они представляют свои мнения, то вы должны попытаться вникнуть в суть предложений гражданского общества, имеющего больше опыта, чем я и мой коллега Новак».

Депутат от PAS заявил, что они оспорят в Конституционном суде изменения в Кодексе о выборах, противоречащие стандартам Венецианской комиссии: «Мы еще раз проанализируем, насколько некоторые новые предложенные правила благоприятствуют конкретному конкуренту на выборах. Мы хотим свободного и справедливого избирательного процесса, в котором электоральные конкуренты были бы в равных условиях».

В то же время Литвиненко заявил, что поправки в законодательство должны быть не только принятыми, но и применимыми. В противном случае, по его мнению, они теряют смысл: «Только тогда, когда у нас будут свободные и честные выборы, мы сможем сказать, что все происходит нормально. Но до тех пор важно как применяется закон. Можно запретить все в законе,- в том числе ту же коррупцию на выборах, и те же предвыборные подарки, и те же фонды, - но если законы не будут работать, ничего не изменится».

Политическому классу важно восстановить имидж

Игорь Боцан поддержал депутата PAS, считая, что поступившие предложения от гражданской коалиции за свободные и честные выборы должны были рассмотрены и внесены в законопроект об изменении избирательного законодательства, возможно, поэтапно.

«У нас был «черный» период 2014-2019 годов, когда все ухудшилось, - сказал он. - Сейчас для всего политического класса страны важно восстановить имидж, по крайней мере, избирательной демократии, даже если до подлинной демократии предстоит долгий путь. Задача политиков - найти компромиссные решения, чтобы выборы были по-настоящему свободными и честными, а победитель гордился тем, что был избран в соответствии с четкими правилами, едиными для всех».

Боцан считает, что если будет сокращено время голосования, существует риск того, что в условиях пандемии, которая возможна и осенью, люди не придут на избирательные участки или уйдут оттуда без голосования, чтобы избежать очередей. «Одним из решений было бы открытие дополнительных избирательных участков, - добавил он. - Другим решением было бы голосование в течение нескольких дней, как это делается в других странах. Однако, в этих странах существует определенная политическая культура - избиратели доверяют государственным учреждениям и не допускают, что могут быть мошенничества. Необходимо правильное решение, чтобы никто не чувствовал, что кто-то преследует другие интересы».

Николай МЕНЮК