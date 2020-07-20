Прогноз погоды в Молдове на 20 июля 2020: лето, в каком-то смысле, тоже на удаленке

"Комсомолка" публикует прогноз погоды в Молдове на 20 июля 2020 года.

20 июля ожидается переменная облачность, днём местами кратковременный дождь, возможна гроза. Вероятность по всей республике, но скорее всего осадки выпадут на севере и в центре республики.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 6-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление выше нормы.

Температура воздуха ночью в северных районах Молдовы составит +16...+18 градусов, в южных - +17...+19 градусов.

Днем будет + 25 ...+28 и +28....+30 на север и юге соответственно.

Днём воздух в Кишиневе прогреется до +29°С.