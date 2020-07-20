«Так я работать больше не буду!»: Елена Ваенга сделала заявление о своей карьере

Артистка рассказала kp.ru, кто на самом деле достоин звания королевы шансона.

На «Славянском базаре» Елену Ваенгу принимали особенно: после двух песен на сборном концерте звёзд шансона зрители никак не хотели отпускать артистку, требуя исполнить любимые хиты.

- Ребят, правда, не могу, я итак уже здесь задержалась. Говорю и говорю. Но организаторы сами виноваты - выпустили меня, слово дали, - шутила звезда со сцены. - Знаете, что я вам хочу сказать: когда я вышла к вам после такого долгого перерыва, меня трясло, как 10 лет назад.

А за кулисами шоу артистка ответила на несколько вопросов kp.ru.

- Вас так тепло принимают, но звание королевы шансона по-прежнему носит Любовь Успенская - не обидно?

- Нет! Слава Богу, пусть так и будет. Потому что Любонька - королева, настоящая королева шансона. Мне не надо вообще никаких названий. Есть мое имя - этого достаточно. Я даже не заслуженная артистка. И когда я смотрю на некоторых заслуженных, то думаю, что мне такое звание лучше уже не давать.

- Вы прекрасно выглядите - как удалось похудеть на картине, когда все поправляются?

- Я на огороде картошку сажала. Честное слово! Посмотрите мой Инстаграм: у меня что только не растёт. Разве что петрушка пока не очень. А так кабачки, тыква, картошка, свекла, морковка. Помидоры и огурцы - по 100 кустов. Каждый день со мной работает женщина-агроном, которая в этом разбирается. Все-таки это наука, тут надо уметь. Но у меня определенно есть к этому талант.

- До каких радостей жизни после отмены карантина мечтаете дорваться? Первый концерт случился, что дальше - гастроли, отпуск за границей?

Елена Ваенга - Аэропорт, Желаю 16.07.2020

- Нет, никакой заграницы. Нельзя же пока. На самом деле это сложный вопрос. Но моя самая большая радость - это отдых. Я 10 лет беспрестанно работала, но у меня не было возможности. Я прям Бога просила, и он меня услышал - я сижу дома. Наконец-то я живу с ребёнком, живу с бабушкой, живу с мамой (о муже-музыканте, с которым приехала на фестиваль, Ваенга почему-то умолчала. -Ред.). Наконец-то я живу в своём доме, а не в гостинице. Я хожу по дому, даже стены глажу - миленькие мои, родненькие.

- Неужели не надоело?

- За пять месяцев? Нет! И вообще я сделала вывод, что так я работать больше не буду. Все, хватит. Я так уже не хочу.

- А как же концерты - в этом году ещё будут?

- Будут. Но так, как раньше, уже нельзя.

Напомним, «Славянский базар» - первый и пока единственный уцелевший международный фестиваль, проходит в Витебске уже в 29-й раз. Перед зрителями уже выступили Анна Семенович, Олег Газманов, звёзды девяностых, а Филипп Киркоров даже получил именную плитку на местной Площади звёзд - ее уложили недалеко от именной плитки Аллы Пугачевой.

АЛЕНА МАРТЫНОВА