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Мавр сделал свое дело, мавр может уходить...
20.07.2020

Воскресный протест комбатантов подошел к концу. По его итогам была принята незамысловатая резолюция. Требований в ней всего три - отставка правительства Иона Кику, спикера парламента Зинаиды Гречаной и президента Игоря Додона. Куда делись инициативы социального характера, на которых они настаивали ранее, - вопрос почти риторический.

Ну и напоследок комбатанты опять заявили, что сдаваться не намерены, и, если их требования не будут выполнены, то они обещают протесты. И не простые, а цепные, то есть не только в Кишиневе, но и в различных населенных пунктах страны - правда, дату и время пока не определили.

Кроме того, манифестанты намерены выйти на пикет перед зданием парламента Молдовы в день, когда планируется обсуждение проекта вотума недоверия правительству Иона Кику.

@rusputnikmd


 
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