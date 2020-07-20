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Изменение политической ориетации президента Додона
20.07.2020

„Ни один другой политик из Республики Молдова не менял свою политическую ориентацию и приоритеты так часто и с подобным размахом от одного противоположного полюса к другому. Вообще-то у него всё ещё есть шанс вернуться к тому моменту, с которого он стартовал в 2005 году, примером чему для него является премьер-министр Кику”
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Игра в политические шахматы

Президент Игорь Додон обладает политическим чутьём, поскольку ему удается пересмотреть свои взгляды и политическую направленность в нужное время и в зависимости от ситуации. Не было бы в чём его упрекнуть, если бы его политические манёвры не удерживали страну в неопределённости и не противоречило бы обязательствам, торжественно принятым в его предвыборной программе. Одно из главных обещаний Игоря Додона - инициировать референдум „по вектору внешней политики Республики Молдова” - было забыто, хотя его выполнение должно было воплотить в жизнь главную задачу политической программы Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) – выведение Республики Молдова из-под „управления извне”, при котором “все решения по внутренней политике принимаются под неустанным контролем Брюсселя ”. Четыре года назад сторонникам и противникам главы государства и ПСРМ обстоятельства казались очень чёткими - векторы европейской и евразийской интеграции должны были измениться.

Однако обстановка изменилась, а вместе с этим, в феврале 2019 года, переменились и приоритеты. Глава государства отказался от вектора евразийской интеграции в пользу сбалансированной внешней политики. Это изменение направления было объявлено нам в несколько нейтральной и даже обнадеживающей манере. Местной и международной общественности представили новый, но на самом деле очень старый проект по приднестровскому урегулированию на основе федерализации Республики Молдова. Проект федерализации предстояло осуществить в региональном контексте, который принял форму сбалансированной внешней политики Республики Молдова, чтобы его поддержали вовлеченные в проект внешние участники. Лишь несколько месяцев спустя, в июне 2019 года, стало точно понятно, к чему сводился проект федерализма. Одна из встреч главы государства с тогдашним координатором правительства Владом Плахотнюком была специально посвящена федералистскому проекту, и его положения предстояло адаптировать к интересам Российской Федерации.

У координатора были свои интересы - решить личные проблемы в отношениях с Россией, гражданином которой он является, в обмен на принятие федералистского проекта. Конец истории нам известен. Президент Додон объяснил нам, что на самом деле он играл в политические шахматы, поставив координатору шах и мат, а последний потерпел поражение и был вынужден бежать из страны. В результате, федералистский проект повис в воздухе, а президент Додон оказался инициатором сбалансированной внешней политики, но которая не воздействует на федералистский проект. Интересная партия политических шахмат! Рокировка главы государства сводилась к консолидации зависимости Республики Молдова от Российской Федерации путем федерализации страны, а не путем присоединения к хрупкому Евразийскому союзу.

Извилистый политический путь главы государства

Приведенный выше пример показывает, насколько склонен к рискованным манёврам глава государства. Истина в том, что они принесли ему личный политический успех в стране, но заблокировали нормальные отношения страны с соседями. Важно, что политические манёвры президента начались с акта политической перебежки, явления, которое сейчас он решительно осуждает. В ноябре 2011 года депутат Игорь Додон покинул парламентскую фракцию Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), взяв на себя руководство ПСРМ. Поводом для той акции было, в том числе, несогласие с ревизионистской политикой ПКРМ, направленной на интеграцию Республики Молдова в структуры СНГ. Позже последовал ряд памятных действий Игоря Додона и ПСРМ, которые сводятся к следующему:

- 2011 – обоснование невозможности вступления в Таможенный союз (ТС) Россия-Беларусь-Казахстан на том основании, что Республика Молдова не имеет общих границ с этой структурой;

- 2012 – поддержка Альянса за европейскую интеграцию в процессе избрания Николае Тимофти главой государства с целью сохранения политической стабильности, которой угрожало возвращение к власти ПКРМ в случае провала избрания главы государства;

- 2013 – принятие новой политической программы ПСРМ под лозунгом НАШ ПУТЬ С РОССИЕЙ, БЕЛАРУСЬЮ И КАЗАХСТАНОМ! (стр. 6), вопреки предыдущей ссылке на отсутствие общих границ с таможенным союзом этих трёх государств;

- 2014 – поддержка аннексии Крыма Российской Федерацией, вознагражденная президентом Путиным безоговорочной поддержкой ПСРМ (см. основной предвыборный плакат) на ноябрьских парламентских выборах, в результате чего ПСРМ получила наибольшую часть электората ПКРМ;

- 2018 – сообщение о разработке стратегического плана реформ в свете присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу, которое не вписывается в какую-либо хитрость, но отражает размах политических странствий главы государства;

- 2019 – разработка концепции сбалансированной внешней политики в рамках так называемого “Большого пакета для Молдовы” в отношении приднестровского урегулирования.

Вышеизложенное достаточно широко отражает нестабильный характер политического пути президента Игоря Додона, компромиссы, которые он сделал, чтобы зацепиться за власть и удержать ее.

Влияние блужданий главы государства на правительственные приоритеты

Нерешительная политика лидера отражается и на правительстве, получившем поддержку ПСРМ в ноябре 2019 года. Под бременем вызванного COVID-19 эпидемического и экономического кризиса премьер-министр Ион Кику огласил в мае 2020 года собственный взгляд на необходимость проведения радикальных реформ в Республике Молдова, установив 5 основных и неотложных приоритетов: 1) реформа юстиции и системы органов правосудия; 2) реформа образования, особенно профессионально-технического и высшего; 3) укрепление экономики и государственных финансов; 4) повышение эффективности аграрного, животноводческого секторов и перерабатывающей промышленности; 5) административно-территориальная реформа. Кульминацией является то, что премьер-министр Кику видит решение этих проблем в контексте сближения с Европейским союзом, считая, что Республика Молдова должна наконец присоединиться к этому сообществу.

Любопытно, но приоритеты премьер-министра Кику полностью совпадают с предпочтениями проевропейской оппозиции, вступая в прямое противоречие с некоторыми заявленными целями ПСРМ. Прежде всего, речь идет о реформировании административной организации территории страны, концепция которой уже разработана правительством. Ускорение соответствующей реформы обусловлено необходимостью преодоления чрезмерного административного дробления территории, что приводит к напрасно затрачиваемым сотням миллионов леев и лишает возможности обеспечить финансовую автономию на местном уровне.

Выводы

Изменчивое политическое поведение президента Додона сбивает с толку. Сбалансированная внешняя политика лишена сути, поскольку не может быть применена к осуществлению федералистского проекта. Последний невыполним в существующей региональной ситуации, отмеченной аннексией Крыма и войной в Донбассе. Этот вывод подтверждается новыми приоритетами, объявленными правительством Иона Кику, которое однозначно нацелено на претворение в жизнь проекта европейской интеграции.

Нормальный ход событий и политическая стабильность могли бы прочно установиться в стране, если бы Республике Молдова была дана стабильная установка стать на путь развития в направлении европейской интеграции, как это произошло, когда все парламентские партии, все 101 депутат подписали 24 марта 2005 года Декларацию Парламента Республики Молдова о достижении целей европейской интеграции. Это была единственная ситуация достижения политического консенсуса в стране, которая, к сожалению, длилась всего 4 года. Именно тогда была привлечена наибольшая часть иностранных инвестиций, а Игоря Додона как раз избрали в состав высшего руководства страны, и он был непосредственно вовлечен в достижение целей европейской интеграции в качестве заместителя министра, а впоследствии министра экономики.

Неустойчивый ситуативный характер политики президента Додона подрывает доверие ко всему политическому классу, делая невозможными прочные партнёрские отношения для продвижения последовательных политических проектов в интересах развития Республики Молдова. Ни один другой политик из Республики Молдова не менял свою политическую ориентацию и приоритеты так часто и с подобным размахом от одного противоположного полюса к другому. Вообще-то у него всё ещё есть шанс вернуться к тому моменту, с которого он стартовал в 2005 году, примером чему для него является премьер-министр Кику.

Виктор Пелин


 
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