Муравский: Закон о запрете депутатам менять партию не имеет смысла

Экс-вице-премьер РМ Александр Муравский прокомментировал заявление президента Игоря Додона о том, что нужно срочно принять закон, запрещающий депутатам переходить из одной фракции в другую.

"Предложение конечно привлекательное, - написал он на своей странице в соцсетях. - И выдвигается не первый раз. Но принимать его не имеет смысла в силу неконституционности и непродуктивности. Есть только один способ борьбы с политическим туризмом в парламенте: укреплять ряды партии достойными и преданными идее и делу людьми; не включать в списки тех, кто покупает себе место; продвигать членов партии, которые своими конкретными делами доказали верность, а не тех, кого переманили, обещав продвижение и так далее.

Всё другое непродуктивно. Запретят переход? Но кто запрещает продаться, перестать посещать заседания фракции и голосовать с оппонентами вместе? Исключат из фракции? И что? Заставят сложить мандат? Противоречит Конституции. Изменим Конституцию, исключив синтагму "императивный мандат недействителен"? Будем отторгнуты всеми демократическими странами. Вот такие вот перспективы".

Напомним, 17 июля, президент заявил, что "сейчас нужно принять закон, который предусматривает жесткие положения для запрета этого политического туризма. Иначе у граждан не будет смысла участвовать в выборах. Они не видят целесообразности участия в выборах, если их голос ничего не значит".

Он также сообщил, что на этой неделе вопрос о депутатах-перебежчиках будет обсуждаться на заседании Высшего совета безопасности.